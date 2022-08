Tidligere har det blitt rapport om at Russland sliter med logistikken i Ukraina.

I et intervju med Radio Europes nyhetsutsalg Idel.Realii forteller flere russiske rekrutter at de ikke får tilstrekkelig med mat, ammunisjon og sigaretter.

Flere av dem skal heller ikke ha militær erfaring fra tidligere, men blir likevel satt i lederstillinger på kompaninivå eller høyere.

I en ny rapport fra tankesmia ISW kommer det nå frem at Russland også sliter med å betale sine militære reservister, frivillige soldater russiske arbeidere sendt til okkuperte områder, skriver nyhetsbyrået UPI.

Lovte dobbel lønn – fikk ikke betalt

I en video delt på Twitter av det uavhengige russiske mediet MediaZone, kan man se arbeidere fra det russiske vanntjenesteselskapet Mosvodokanal hevde at de aldri ble betalt for arbeid de gjorde i Luhansk-provinsen i Ukraina.

Сотрудники «Мосводоканала», отправленные в командировку в самопровозглашенную ЛНР, пожаловались Путину, что им не платят за работуhttps://t.co/rP641rih84 Видео: @ura_ru pic.twitter.com/Iy3FQmdsjb — Медиазона (@mediazzzona) August 13, 2022

I et innlegg på Telegram hevdet også Petro Andrijusjenko, en av rådgiverne til borgermesteren i Mariupol, at russiske myndigheter lovte murere og elektrikere fra St. Petersburg dobbel lønn i Mariupol, men at de ikke fikk betalt i det hele tatt.

Ifølge Andrijusjenko jobber arbeiderne uten kontrakter og at de i prinsippet har blitt «forlatt» av Russland.

– Hvis dette er holdningen til «sine egne», hva sier man da om lokale innbyggere, spør Andrijusjenko i innlegget, og legger til at de lokale ikke blir ansatt fordi de blir sett på som «annenrangs mennesker».

Les alt om krigen i Ukraina her!

Ifølge rådgiveren skal også flertallet av innbyggerne i Mariupol være arbeidsledige. De få som har fått jobb får ikke utbetalt lønn, og på grunn av dette har de ansatte i byens vannforsyningsselskap protestert i flere dager.

ISW: Antyder at okkupasjonsmyndighetene sliter

I sin nyeste rapport bemerket også ISW at russisk-støttede okkupasjonsmyndigheter trolig opplever interne utfordringer som er med på å svekke gjennomføringene av gjenoppbyggingsprosjekter.

De mener at den store importen av russisk arbeidskraft til okkuperte områder i Ukraina antyder at okkupasjonsmyndighetene sliter med å overtale eller tvinge ukrainske innbyggere til å jobbe med gjenoppbyggingsprosjektene.