Ukrainer kastes ut av Danmark etter å distribuert 27 millioner sigaretter

Den ukrainske mannen er blitt dømt for å ha vært med på å produsere og omfordele minst 27 millioner ulovlige sigaretter, noe som har resultert i at den danske statskassen har gått glipp av rundt 65 millioner danske kroner, tilsvarende 87 millioner norske kroner, i tobakksavgifter. Det skriver den danske enheten for spesialkriminalitet (NSK) i en pressemelding.

Dommen er et ledd i en omfattende rettsak om produksjon av ulovlige sigaretter og grov skattesvindel, i Kolding, øst på Jylland i Danmark, ifølge den danske avisen B.T.

Mannen har erkjent sin rolle i saken, hvor han tillegg ble idømt en bot på over 58 millioner danske kroner (78 millioner norske kroner).

NSK slo til og arresterte 14 utenlandske menn ved en ulovlig sigarettfabrikk på en jordbrukseiendom ved Vamdrup i Kolding ti 2021.

Det skal være som følge av en koordinert etterforskning med bistand fra Europol, Skatteetaten, Tollvesenet og flere utenlandske politimyndigheter.

Politiet beslagla over elleve millioner sigaretter, flere tonn tobakk og en stor mengde profesjonelt produksjonsutstyr.

Totalt er 14 menn siktet i saken, hvorav en annen har blitt dømt til fire års fengsel, en tilleggsbot på 71 millioner danske kroner, rundt 91 millioner norske kroner, og utvisning fra Danmark.

Saken mot de resterende tolv mennene har ikke startet ennå.