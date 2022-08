Den kantrede båten ble funnet av den spanske kystvakten utenfor Spania samme kveld, men sjøen var for urolig til at redningsmannskapet kunne hente ut seileren. I tillegg var solen på vei ned.

De festet i stedet flyteballonger til den kantrede båten i påvente av roligere sjø.

Redningsmannskapet returnerte tirsdag morgen, og to dykkere hentet da ut mannen.

Ifølge kystvaktenes dykkere var sjansene for mannens overlevelse «på grensen til det umulige».

Det skriver BBC.

Brukte luftboble – banket i skroget



Under det første redningsforsøket hadde mannen gitt fra seg livstegn. En dykker ble vinsjet ned på båtens skrog der den forliste seileren dunket i skroget fra undersiden av båten for å vise at han var der.

Seileren dunket i skroget for å vise at han var i live. Foto: Salvamento Maritimo / Handout via REUTERS / NTB

Tirsdag morgen svømte to dykkere inn under båten, hvor de fant mannen ikledd en overlevelsesdrakt og stående med vann opp til knærne.

Seileren hoppet så ut i det iskalde vannet og svømte opp til overflaten. Han hadde da overlevd i 16 timer etter at nødsignalet ble sendt ut. Da hadde han oppholdt seg i en luftboble som dannet seg under den 12 meter lange båten.

Det spanske maritime sikkerhets- og redningstjenesten har publisert en video av redningsaksjonen på Twitter:

“Cada vida salvada es nuestra mayor recompensa” Así fue el rescate realizado ayer por Salvamento Marítimo al tripulante del velero francés JEANNE SOLO SAILOR que estaba quilla al sol a 14 millas NNW de Islas Sisargas. pic.twitter.com/gqobWTSoWc — SALVAMENTO MARÍTIMO (@salvamentogob) August 3, 2022

Hoppet «på eget initiativ»

Selv om dykkerne assisterte seileren skal han ha hoppet i vannet «på eget initiativ».

Det fortalte Vicente Cobelo fra den spanske kystvaktens spesialoperasjons-team. Cobelo la til at dykkerne hjalp til med å dra mannen ut, da det var vanskelig å få han ut av overlevelsesdrakten.

Seileren ble deretter sendt til sykehuset for en rask undersøkelse, skriver BBC.