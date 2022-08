Nå hevder Russlands forsvarsdepartement at USA er direkte involvert i krigen i Ukraina.

Rollen amerikansk etterretning spiller i Ukraina samsvarer med det å være en direkte involvert part i konflikten, mener Russlands forsvarsdepartement ifølge The Guardian.

I en offentliggjort uttalelse peker departementet på informasjon knyttet til langdistansemissilangrep utført av Ukraina som bevis på amerikansk involvering i bombing av bebodde områder i deler av Donbass-regionen og andre områder.

– Alt dette beviser unektelig at Washington, i motsetning til Det hvite hus og Pentagons påstander, er direkte involvert i konflikten i Ukraina, heter det i uttalelsen utstedt av det russiske forsvarsdepartementet, som ledes av forsvarsminister Sergej Sjojgu.

– Skyttere i sin reneste form

Det er ikke bare det russiske forsvarsdepartementet som kommer med anklager mot USA og landets rolle i Ukraina når det gjelder etterretning og tilførsel av våpen.

– Det kreves ingen annen bekreftelse på USAs direkte involvering i fiendtligheter på ukrainsk territorium, sier Maria Zakharova, talskvinne for det russiske utenriksdepartementet, ifølge The Guardian.

Tidligere denne uken ankom fire nye enheter av våpensystemet HIMARS Ukraina. Totalt har USA gitt Ukraina 16 stk. Våpensystemet HIMARS er et presist rakettartillerisystem som skal være svært effektivt mot russiske styrker i Ukraina.

Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, har gitt HIMARS æren for å bremse Russlands fremrykking i både øst og sør. Han hevder våpensystemet har påført Russland betydelige skader.

– Gjennom tilførselen av våpen følger det ikke bare med instruksjoner om bruken, men i dette tilfellet fungerer de som skyttere i sin reneste form, sier Zakharova og peker på amerikanerne.

Benekter

USA og Biden-administrasjonen har så langt støttet Ukraina med mer enn åtte milliarder dollar siden Russland angrep landet i februar tidligere i år.

USA benekter påstander om at landet er en del av konflikten.

Under et intervju med Vadym Skibitsky, Ukrainas nåværende nestleder av militær etterretning, tidligere denne uken benektet Skibitsky at USA bidrar med direkte informasjon om russiske mål, men sa samtidig at amerikansk og ukrainsk etterretning kommuniserer før et angrep. Dermed har USA muligheten til å legge ned veto når det gjelder angrep på spesifikke mål. Det skriver The Guardian.