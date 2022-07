Ovsjannikova ble funnet skyldig torsdag. Fornærmelsen skal ha funnet sted på sosiale medier der Ovsjannikova har publisert innlegg hvor hun har fordømt Russlands handlinger i Ukraina . Det skriver Reuters.

I retten sa Ovsjannikova at hun ikke skjønte hvorfor hun var der og hva hun ble dømt for.

– Det som skjer her er absurd. Krig er grusomt, blod og skam, sa Ovsjannikova under rettssaken, ifølge The Guardian.

Ifølge Reuters er hun dømt til å betale en bot på 50.000 rubler, som tilsvarer rundt 8000 kroner, for fornærmelsene.

Journalisten Marina Ovsjannikova fikk mye oppmerksomhet da hun holdt opp en plakat med fredsbudskap på russisk TV tidligere i år.