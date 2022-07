Spekulasjoner omkring Russlands president Vladimir Putin har økt de siste månedene som følge av den russiske invasjonen av Ukraina. Presidentens helse har blant annet vært et tema. Innenfor Kremls vegger skal det ha vært diskutert mulige etterfølgere om presidenten må kaste inn håndkleet i nær fremtid. Det skriver Insider.

Den tidligere MI6-sjefen Richard Dearlove uttalte seg denne uken i podkasten «One Decision» om hvem han tror tar over kontrollen i Russland om Putin blir satt ut av spill som følge av sykdom.

Eks-MI6-sjefen er nesten sikker på at han vet hvilken mann som tar over i et slikt tilfelle.

Richard Dearlove var sjef i den britiske etterretningstjenesten MI6 fra 1999 til 2004.

KGB-kamerat

Mannen Dearlove mener tar over er Nikolai Patrutsjov. For tiden tjenestegjør Patrutsjov som sekretær for Russlands sikkerhetsråd.

Richard Dearlove ledet den britiske etterretningstjenesten MI6 i fem år. Foto: Lucy Nicholson / Reuters / NTB

– Jeg er nesten sikker på at det ville blitt Patrutsjov, sier Dearlove ifølge Insider.

Patrutsjov har lenge vært en del av Putins innerste sirkel og det ryktes at han er en av de få som har Vladimir Putins tillitt.

I likhet med Putin tjenestegjorde Patrutsjov i den beryktete sovjetiske etterretningstjenesten KGB under den kalde krigen.

Sår tvil om Putins helseproblemer

Kreml benekter at Putin lider av sykdom eller andre problemer knyttet til helse. I juni sa Putin selv at påstander om hans helse er «sterkt overdrevet».

CIA-sjef William Burns uttalte tidligere denne måneden at ingen etterretning tilsier at Russlands president er syk.

– Det er mange rykter om president Putins helse og så vidt vi kan se er han altfor frisk, sa Burns under Aspen Security Forum tidligere i juli, ifølge BBC.

Oligarkene er ute

Richard Dearlove og hans podkast-kompanjong professor Louise Shelley er så å si sikre på at det er medlemmer av det såkalte «siloviki» som vil sitte igjen med mest makt om Putin gir seg.

«Siloviki» er betegnelsen på Russlands sikkerhetselite og består av høytstående tjenestemenn i russiske institusjoner som for eksempel det russiske militæret.

Til tross for at de russiske oligarkene har vært gjenstand for massiv medieoppmerksomhet som følge av den russiske invasjonen av Ukraina mener Shelley, som er ekspert på russisk økonomi, at det er usannsynlig at Putins etterfølger er en av oligarkene.

– Generelt sett har oligarkene for øyeblikket veldig liten innflytelse på Putin. Han holder seg i en veldig nær krets med sine nære rådgivere, sier Shelley.

Tidligere uttalelser

I kjølvannet av spekulasjoner rundt Putins helse spådde Dearlove tidligere i år at et statskupp mot president Putin kan skje innen året er omme.

Om Dearlove fortsatt stiller seg bak uttalelsene er ukjent, men i mai uttalte eks-MI6-sjefen at Putin vil havne på et sanatorium innen neste år, og at det er slik han mister makten.

– Jeg legger virkelig hodet på blokka nå, men jeg tror han vil være borte innen 2023. Sannsynligvis vil han havne på et sanatorium, og der kan han ikke lede Russland fra, sa Dearlove i podkasten sin One Decision , ifølge The New York Post.

Uttalelsen kom før blant annet CIA-sjef William Burns kommentar om at ingen etterretning tyder på at Putin er syk.