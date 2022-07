Ifølge Nord-Koreas diktator Kim Jong-un er landet klare til å mobilisere sine atomstyrker. Det uttalte Kim Jong-un under et jubileumsarrangement i forbindelse med Koreakrigen der han la til at Nord-Korea er «klar for enhver militær konfrontasjon med USA». Det ifølge BBC som skriver at mobiliseringen skal ha en avskrekkende effekt.

Uttalelsen kommer samtidig som det foreligger bekymring for at Nord-Korea forbereder seg på sin syvende prøvesprengning av atomvåpen.

Økt spenning

I forrige måned advarte USA om at Nord-Korea kan utføre en slik test når som helst. Den siste nordkoreanske prøvesprengningen av atomvåpen skjedde i 2017, ifølge BBC.

Den amerikanske spesialutsendingen til Nord-Korea, Sung Kim, opplyser at Nord-Korea har testet et bemerkelsesverdig antall missiler det siste året. Det skal være snakk om 31 missiler, seks flere enn i 2019, som tidligere var et rekordår.

I juni svarte Sør-Korea med å teste missiler selv.

Under talen i forbindelse med jubileumsarrangement for Koreakrigen fastslo Kim Jong-un at atomtrusselen fra USA krever at Nord-Korea må styrke forsvaret av ladet. Han omtaler dette som en «historisk viktig oppgave».

Ut mot Sør-Korea

Det var ikke bare USA som fikk passet sitt påskrevet under Kim Jong-uns tale. Også Nord-Koreas nabo og rival Sør-Korea ble kritisert og truet.

Kim hevder at Sør-Korea prøver å gjenopplive en plan for å motvirke den nordkoreanske atomtrusselen ved å sette i gang et forebyggende angrep.

Han advarte Sør-Koreas president Yoon Suk-yeol om at både den Sør-Koreanske regjeringen og landets styrker vil bli «utslettet» om landet prøver seg på et forebyggende angrep mot Nord-Korea.