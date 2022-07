Sør-Korea vil åpne opp for nordkoreanske medier

Det er et ledd i arbeidet med å øke forståelsen mellom de to folkene som har vært atskilt siden Korea-krigen.

Landene er delt av verdens mest befestede grense. De to landene nekter sine borgere å besøke nabolandet, og har også restriksjoner mot telefonsamtaler, eposter, brev og medier.

Sør-Koreas gjenforeningsdepartement opplyser at de gradvis vil åpne opp for kringkastinger fra Nord-Korea, samt aviser og lignende. Sørkoreanerne håper at Nord-Korea vil gjøre det samme.

Jeon Young-sum, forsker ved Konkuk-universitetet i Seoul, sier imidlertid at det er usannsynlig at Nord-Korea vil gjøre dette. Informasjonsflom fra Sør-Korea kan være en trussel mot Nord-Koreas diktatur, sier Jeon.