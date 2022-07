Storbritannias avtroppende statsminister Boris Johnson har gitt Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj Sir Winston Churchill Leadership Award, ifølge Euro News.

«Prisen anerkjenner ekstraordinært lederskap av enkeltpersoner i ånden til Sir Winston Churchill», heter det i uttalelsen fra The International Churchill Society, som gir ut prisen.

Churchill regnes som en av de viktigste lederne i moderne tid for innsatsen som statsminister i Storbritannia under andre verdenskrig. Flere medier, så vel som enkeltpersoner har sammenlignet Zelenskyj med den tidligere britiske statsministeren de siste månedene.

– Sto overfor en lederprøve

Zelenskyj tok imot prisen via videolink under en seremoni på Johnsons kontor i London tirsdag. Flere medlemmer av Churchill-familien deltok, i tillegg til den ukrainske ambassadøren i Storbritannia, og ukrainske soldater som er under opplæring i Storbritannia.

Johnson fortalte at han tenkte på Zelenskyj da den russiske invasjonen startet 24. februar.

– I det øyeblikket sto du overfor en lederprøve som på sin måte var like alvorlig som Churchills utfordring i 1940, uttalte Johnson.

Zelenskyy viste på sin side stor takknemlighet overfor Johnson og Storbritannia for deres støtte.

(Saken fortsetter under bildet.)

Churchill og kona Clementine i mai 1945, rett etter avslutningen av andre verdenskrig. Foto: AP/NTB

Gjenga Churchill-tale

De to statslederne skal hå fått et nært forhold, ifølge Euro News. Tidligere denne måneden sa Zelenskyj at han var trist over nyheten om at Johnson kom til å trekke seg som leder av det konservative partiet.

Tross motbør hjemme i Storbritannia, er Johnson svært populær i Ukraina. Mange ukrainere mener han forsto alvoret i situasjon deres tidlig og den avtroppende statsministeren har gitt mye bistand i krigen. Han var også den første verdenslederen som besøkte Kyiv etter invasjonen.

Zelenskyj mottok på sin side en stående applaus i det britiske parlamentet i mars, da han påkalte en av Churchills mest kjente taler og sverget å kjempe mot russiske tropper «i luften, på havet og i gatene».

Churchills lederskapspris ble første gang delt ut i 2006. Tidligere mottakere inkluderer prins Charles, de tidligere britiske statsministerne Margaret Thatcher og John Major, og den tidligere amerikanske utenriksministeren Madeleine Albright.