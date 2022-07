Boris Bondarev, som var en av Russlands topper i FN-systemet i Genève før han hoppet av i mai, tror ikke et møte mellom Russlands president Vladimir Putin og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj hadde gått i førstnevntes favør.

– Putin ville aldri møtt Zelenskyj med mindre han hadde blitt tvunget til det. Han ville blitt ydmyket, sier Bondarev til Euronews.

Ikke overaskende sier Bondarev videre at han tror det ikke er særlig sannsynlig at et slikt møte noen gang vil finne sted.

– Flere husker kanskje at Putin åpent omtalte Zelenskyj som narkoman og oppfordret ukrainske generaler og andre offiserer å bli kvitt han og andre narkomane i Kyiv. Tenk hva Putin hadde følt hvis han måtte håndhilse på den ukrainske presidenten.

«Strategisk smell»

Videre sier Bondarev det hele tiden har vært «krystallklart» for ham at Russland hadde «gått utover fornuftens grenser og stupt ned i avgrunnen», og at dette var med årsaken til at han trakk seg fra den russiske diplomatjobben i protest.

Etter mer enn 150 dager med krig sier Bondarev til Euronews at Putin har gått på en «strategisk smell» med invasjonen av Ukraina og at han er nødt til å sende «mer og mer kanonføde» til fronten.

Han ser som nevnt ingen tegn til at Russland og Ukraina vil sette seg ved forhandlingsbordet.

– Det er sant at hver krig ender med forhandlinger, men her ser jeg ikke noe ønske om forhandlinger fra noen av sidene, sier Bondarev.

– Putin ønsker å knuse Ukraina fordi landet ikke har livets rett i hans øyne. Ukrainerne er ikke bare i live. De forsvarer seg og slår tilbake, legger han til.

Eks-diplomaten sier at selv om russiske styrker fortsatt rykker frem i den østlige Ukraina, er offensiven «tilsynelatende i ferd med å miste pusten», og at Russland ikke har råd til å holde krigen i gang over lengre tid på grunn av ressursmangel.

Stadig ut mot Putin og Russland

Dette er ikke første gang den russiske eks-diplomaten uttaler seg om Putin og Russland i negativ forstand. Etter avhoppet i mai har Bondarev kommet med krass kritikk av både presidenten og landet.

I et lengre innlegg på det sosiale mediet Linkedin forrige uke kalte Bondarev systemet Putin har bygget opp i Russland for «ny-føydalisme eller muligens en mafiastat», og at det ikke er mulig å opprettholde økonomisk vekst over tid.

Han påpekte også at Vesten bør opptre hardere for å utfordre Moskva og være forberedt på trusselen om en væpnet konfrontasjon med Putin og hans Russland.

– For å gjøre dette, ser det ut til å være nødvendig at vestlige ledere forlater det pasifiserende narrativet om å unngå eskalering og heller snakker et språk som blir forstått bedre i Moskva: En klar demonstrasjon av at to kan delta i spillet om eskalering av konflikten, skrev Bondarev i innlegget.