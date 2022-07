Finland: Kvinne funnet død i dusjen - drept med kaldt vann

Etterforskningsleder og politiinspektør Tero Tyynelä i Øst-Nyland-politiet i Finland sier at kvinnens dødsårsak, ifølge en foreløpig rettsmedisinsk undersøkelse, var hypotermi.

Politiet forteller at den mistenkte selv ringte nødetatene 9. juli og fortalte dem at han hadde funnet partneren livløs i dusjen. Etterforskingslederen sier at politiet mistenker at drapet fant sted dagen før.

Tyynelä forteller til den finske avisen Iltalehti at den mistenkte under avhør har fortalt politiet at han satte på iskaldt vann i dusjen en gang på kvelden.

– Kroppstemperaturen til den avdøde var ganske lav. Den kalde dusjen kan ha stått på i svært lang tid. Kroppstemperaturen hadde falt under 20 grader, sa Tyynelä til avisen.

Ifølge politiet var offeret i en slik tilstand at hun ikke kunne skru av vannet eller bevege seg bort fra dusjen. Den gjennomsnittlige kroppstemperaturen hos en sunn person er 37 grader, ifølge NHI.

Tidligere dømt

Ifølge Tyynelä er den mistenktes minner om hendelsen veldig begrenset. Han vil foreløpig ikke kommentere om den mistenkte var beruset på gjerningstidspunktet.

– Han har ikke nektet for å ha vært beruset, ei heller innrømmet det. Han har innrømmet at han har skrudd på kaldt vann i dusjen på et tidspunkt, sier etterforskningslederen.

Den mistenkte 44-åringen har et langt kriminelt rulleblad, ifølge Iltalehti. Han er tidligere dømt for fyllekjøring, bedrageri og overfall.

Han ble varetektsfengslet 12. juli, mistenkt for forsettlig drap.

Saken ble først publisert hos MTVuutiset.fi