Dmitrij Kolker (54) var forskningssjef for kvanteoptikklaboratoriet ved universitet i Novosibirsk, Russlands tredje største by. Han hadde kreft i bukspyttkjertelen på et sent stadium, og fikk behandling for dette i hjembyen.

30. juni fjernet agenter fra Russlands føderale sikkerhetstjeneste (FSB) forskeren fra kreftklinikken, fløy ham til Moskva og arresterte ham. Innen 2. juli var han død.

Familien fikk vite om hva som hadde skjedd via et kortfattet telegram fra myndighetene.

Får bred støtte

Flere medlemmer fra Det russiske vitenskapsakademi har nå signert et åpent brev i protest mot FSBs håndtering av saken. Forskerne ber om at «de som er skyldige i vår kollegas død skal holdes ansvarlige».

Kolkers familie har fortalt til lokale medier at han skal ha blitt anklaget for å lekke statshemmeligheter til Kina. I en egen gransking konkluderte det russiske vitenskapsakademiet med at optikkforelesninger Kolker holdt i Kina i 2018 ikke inkluderte klassifisert informasjon, slik myndighetene påstår.

Saken er langt fra uvanlig. Tre dager før Kolkers arrestasjon, arresterte FSB en annen forsker i Sibir, Anatolij Maslov, en aerodynamiker ved Khristianovitsj instituttet som nå risikerer opptil 20 års fengsel for forræderi.

– Perverse insentiver hos FSB

En undersøkelse fra 2020 gjort av den uavhengige Moskva-avisen Novaya Gazeta viste at mer enn 30 forskere hadde blitt anklaget for forræderi siden 2000.

I likhet med Kolker og Maslov jobbet mange med hypersonikk, et forskningsområde som er viktig for våpenindustrien.

– Forskere er enkle bytter for FSB fordi de har tilgang til sensitiv informasjon og ofte reiser til konferanser og møter utenlandske kolleger, sier Ivan Pavlov til Science. Han er forsvarsadvokat for opposisjonsleder Alexej Navalnyjs stiftelse og flere forræderimistenkte som har flyktet fra Russland etter å ha blitt arrestert av sikkerhetstjenesten.

Han sier at arrestasjonene er drevet av perverse insentiver hos FSB, der agenter er ivrige etter å fakke «statens fiender» i gjenytelse for bonuser og frynsegoder.

Pavlov sier at kriteriene for å klassifisere informasjon som statshemmeligheter er målrettet vage så det skal være enkelt for sikkerhetstjenesten å anklage forskere for lovbrudd.

Har gitt opp kampen mot myndighetene

Alexander Fedulov, Kolkers advokat, forteller at familien har kjempet for å hvitvaske fysikerens navn, men at de nå har gitt opp.

Etter invasjonen av Ukraina har Russland å fjernet jurisdiksjonen til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen og slått hardt ned på demonstrasjoner og støttemarkeringer.