– Hvor tar du meg med?, spurte 30-år gamle Natalia Tikhonova i det hun ble arrestert og ført bort under en demonstrasjon mot krigen i Ukraina.

Tikhonova viste en politimann en kopi av sønnens fødselsattest, men ble bare møtt med hånliggjøring. Det skriver The Moscow Times.

Ifølge russisk lov har ikke mødre med barn under 14 år, slik som Tikhonova, lov til å bli anholdt av politiet i mer enn tre timer for å forhindre omsorgssvikt.

Men loven følges ofte ikke.

– Markant økning

The Moscow Times refererer til OVD-Info, en russisk menneskerettighetsorganisasjon med ofre for politisk forfølgelse som spesialfelt, Organisasjonen opplyser at man har sett en økning i slike tilfeller over lengre tid.

Og med demonstrasjonene som har fulgt Russlands invasjon av Ukraina har problemet blitt enda mer aktuelle aktuelle.

Avisen viser til tall fra organisasjonen som sier at over 16.000 russere har blitt arrestert for å protestere mot krigen.

En OVD-Info-bruker på meldingsappen Telegram. Organisasjonen hjelper politisk forfulgte russere. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP / NTB

Nesten halvparten av de arresterte, 44 prosent, er kvinner, og blant disse er minst 16 mødre til mindreårige barn, som har blitt anholdt av politiet i lenger enn de tre lovsatte timene.

OVD-Info hevder at tallet i realiteten er høyere enn 16.

– Det har vært en markant økning i antall hendelser hvor mødre forblir arrestert i dagevis eller ukesvis, noe som potensielt setter små barn i farlige situasjoner, hevder organisasjonen.

Isolasjon

Siden invasjonen av Ukraina startet har Russlands bånd til vesten blitt kraftig svekket og landet er i større grad isolert fra et vestlig perspektiv.

Blant annet har store selskaper lagt ned driften sin i landet , det har blitt ekskludert fra Europarådet og nå vurderer, ifølge International Institute for Sustainable Development, russiske myndigheter også å trekke landet ut av Verdens handelsorganisasjon (WTO).

– Selskaper burde være bevisste på menneskerettigheter i driften deres og forsøke å hjelpe russiske menneskerettighetsforsvarere og sivilsamfunnsorganisasjoner til å unngå komplett isolasjon, uttalte FNs eksperter på menneskerettigheter onsdag.

Russlands president Vladimir Putin vurderer å trekke landet ut av Verdens handelsorganisasjon (WTO). Foto: Sputnik / Reuters / NTB

Med utestengingen av Russland fra Europarådet er det nå færre klageorganer for de arresterte kvinnene og deres støttespillere å henvende seg til, skriver The Moscow Times.

Men FNs komité for avskaffelse av diskriminering mot kvinner (CEDAW) er fortsatt en kilde til håp. Alexandra Baeva, menneskerettighetsadvokat og aktivist i OVD-Info, peker på CEDAW som en kanal det fortsatt er mulig å klage gjennom og som kan «kreve endring».