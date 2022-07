– I utgangspunktet trodde jeg at vi kun hadde skutt oss selv i foten, men nå er det åpenbart at Europa har skutt seg selv i lungene og gisper etter luft, sa Orban fredag.

Den ungarske statsministeren har ikke lagt skjul på hvordan han føler det rundt EU og europeiske lands sanksjoner mot Russland. Tidligere i uken gikk han ut og kunngjorde unntakstilstand i Ungarn, hvor en rekke tiltak vil bli iverksatt for å redde landet fra en strømkatastrofe.

Ungarn er svært avhengig av russisk fossilt brensel, og signerte så sent som i fjor en 15 år lang avtale med russiske Gazprom for kjøp av naturgass. Før krigen brøt ut sto Russland for 65 prosent av Ungarns olje og 85 prosent av landets gass.

– Dreper europeisk økonomi

Orban frykter at Europa går en historisk strømkrise i møte, og er samtidig bekymret over de stadig økende matvareprisene, skriver Euronews.

Nå ber han europeiske ledere om å revurdere strategien sin, hvor han mener at sanksjonene har gjort større skade for EU-landene enn for Russland.

– Disse sanksjonene hjelper ikke Ukraina, og de gjør stor skade på det europeiske markedet. Dersom det får fortsette vil det drepe europeisk økonomi, og da vil vi gå en uutholdelig tid i møte, advarer Orban.

(Saken fortsetter under bildet)

Orban under EU-toppmøtet i Brussel 30. mai. Foto: Johanna Geron / Reuters/NTB

Innfører unntakstilstand

Alle sanksjoner innført av EU må godkjennes av samtlige av unionens 27 medlemsland. Ungarn stemte til støtte for tiltakene, bortsett fra de foreslåtte sanksjonene mot patriark Kirill, noe som skånet ham fra sjette runde med sanksjoner.

Nå innfører regjeringen i Ungarn unntakstilstand, i håp om å berge landet gjennom høsten og vinteren. Landet planlegger å øke kullproduksjonen betraktelig, samt å øke sin årlige produksjon av naturgass fra 1,5 milliarder kubikkmeter til 2 milliarder kubikkmeter. All eksport stanses og landets eneste atomkraftverk vil øke produksjon. I tillegg oppfordres innbyggerne til å være sparsommelige.

Tiltakene trer i kraft i august.