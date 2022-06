– Nå som da vil våre valg ha en uforholdsmessig effekt på fremtiden. Dette er vår tids 1937-øyeblikk. Vi er ikke i krig, men vi må handle raskt slik at vi ikke blir trukket inn i en gjennom å miste kontrollen ved en territoriell ekspansjon, sa Storbritannias hærsjef, general Patrick Sanders, under en tale på en konferanse i London tirsdag.

Sanders påpekte at han tror verden nå gjennomgår en periode av historien som er like «dyp» som opptakten til andre verdenskrig, før Hitlers krigsmaskin erklærte total krig og okkuperte store deler av Europa.

– Den britiske hæren vil ikke mobilisere for å provosere frem krig. Den vil mobiliseres for å forhindre krig.

«Ekspansjonistiske ambisjoner»

Sanders peker på Putins «ekspansjonistiske ambisjoner» som en enorm trussel for demokratiene i Europa.

– Jeg har aldri sett en så klar trussel mot prinsippet om suverenitet og demokrati, og friheten til å leve uten å trenge å frykte vold, sa Sanders.

Uttalelsene kommer samtidig som Nato-toppmøtet i Madrid er i gang. Som generalsekretær i Nato kunngjorde Jens Stoltenberg mandag at en rekke tiltak vil bli gjort fra alliansens side for å sørge for sikkerheten i Europa i kjølvannet av den russiske invasjonen av Ukraina, deriblant å utvide sin hurtigreaksjonsstyrke fra 40.000 soldater til over 300.000 og utplassere mer militært materiell på Natos østlige flanke.

Klar melding til sine soldater

Tidligere denne måneden ble det utstedt et brev adressert til ansatte i det britiske forsvaret. I brevet skal Sanders ha vært klar på hva britiske soldater må være klare for om situasjonen skal eskalere.

– Russlands invasjon av Ukraina understreker vårt hovedformål: Å beskytte Storbritannia og være klare til å kjempe og vinne kriger på land. Den forsterker også kravet om å avskrekke russisk aggresjon med en trussel om maktbruk, skriver generalen ifølge BBC og NTB.