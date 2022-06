Det har lenge vært rolig i Ukrainas nest største by, Kharkiv. Nå frykter ukrainske tjenestemenn og lokale militæroffiserer at en ny russisk offensiv står for døren.

–Vi tror russerne planlegger noe i nærheten av Kharkiv, forteller den høytstående ukrainske offiseren Konstani Tsyu til The Guardian.

Ny offensiv

Det er flere grunner til at ukrainerne mistenker en ny offensiv mot Kharkiv.

– Russerne starter vanligvis offensiver med rakettangrep, så kommer tungt artilleri inn, og deretter rykker de inn med stridsvogner og infanteri. Vi ser at den første delen allerede pågår, forteller en ukrainsk soldat til til The Guardian.

I tillegg viser nye satellittbilder fra vestlig etterretning at Russland har samlet nye tropper og militært utstyr langs frontlinjene utenfor byen. Hundre regimenter, bestående av femti stridsvogner og åtte bataljoner, ble nylig flyttet til den russisk-okkuperte landsbyen Shevchenkove utenfor Kharkiv.

Det har vært rolig i Kharkiv en stund, selv om byen ligger i ruiner. FOTO: Reuters/NTB

Viktig by for russerne

Kharkiv ligger 25 mil fra den russiske grensen, og har stor strategisk betydning for russerne, ifølge den amerikanske tenketanken Institute for Study of War (ISW). Ifølge ISW har Russland som mål å bruke Kharkiv for å sikre seg kontroll over det østlige Ukraina.

Russland prøvde å erobre Kharkiv allerede i krigens første uke. I slutten av februar var Kharkiv omringet fra tre sider. Stridsvogner, fly og artilleri skjøt nærmest kontinuerlig mot byen.

Tapte første runde

Det så lenge ut til at russiske styrker kom til å marsjere inn i Kharkiv sentrum. Men det ukrainske forsvaret omgrupperte seg, og i løpet av de første ukene i mars stanset de den russiske fremrykningen. To ukrainske mot-offensiver fulgte, den første i slutten av mars og den andre i mai. Det førte til at de russiske styrkene ble presset til utkanten av byen.

Bombingen av Kharkiv tok seg nylig opp igjen. Den ukrainske guvernøren i regionen forteller til The Guardian at russerne har ødelagt to tusen bygninger og drept mer enn ni hundre sivile siden mars. I løpet av de siste dagene har blant annet en åtte år gamle jente blitt offer for de russiske bombene, i følge Amnesty International.

Kvinne i sorg etter at ektemannen ble drept i den russiske bombing i Kharkiv. FOTO: AFP/NTB

Utstyrt med sovjetiske våpen

Selv om Vesten har brukt milliarder på militærhjelp til Ukraina de siste månedene, har ikke våpenleveransene funnet veien til Kharkiv-regionen.

– Her har vi rett og slett ikke sett noe til de vestlige våpnene. Alt vi kan stole på er vårt våpenlager fra sovjettiden, utdyper offiser Tsuy overfor The Guardian.

Soldatene er utstyrt med granater fra 1970-tallet, og 57 mm AZP S-60 luftvernkanoner som ble utviklet like etter andre verdenskrig. Tsuys brigade består for det meste av uerfarne og frivillige ukrainere. Utenfor byen venter topptrent russisk yrkesmilitære, utstyrt med toppmoderne våpenteknologi.

– Vi vil vinne uansett, avslutter offiseren likevel med å si.