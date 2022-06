61-åringen hadde besøkt søsteren sin i byen. Da hun var på vei hjem skulle hun bare ta seg en svømmetur.

– Mary var en av de beste skuespillerinnene jeg noensinne har møtt. Hun var elektrisk, morsom og et ekte menneske. Alle elsket henne. Hun vil bli savnet, skriver hennes manager, Craig Dorfman, i e-post, ifølge NBCNews.

Film, TV og teater



Mary Mara er blant annet kjent fra serien Law & Order. Hun har også hatt roller i serier som Hope & Gloria og NYPD Blue. I tillegg har hun spilt i TV-filmene «In the Blink of an Eye» på CBS Television Network og Indictment.

Hennes filmkarriere inkluderer filmer som Mr. Saturday Night, True Colors, Blue Steel, Just Looking, Love Potion #9 med Sandra Bullock, og The Hard Way med Michael J. Fox .

På teaterscenen har hun deltatt i Kindertransport, Dream of a Common Language og Mad Forest for Manhattan Theatre Club i New York, samt i en New York Shakespeare Festival-produksjon av Twelfth Night i hovedrollen sammen med Michelle Pfeiffer, Jeff Goldblum og Mary Elizabeth Mastrantonio, ifølge IMDb.com.

– Jorden vil være mye mindre fargerik uten henne

Da hun studerte ved San Francisco State University startet Mara teaterselskapet HART (Haight Ashbury Repertory Theatre). Senere fortsatte hun på Yale School of Drama, hvor hun ble uteksaminert med en mastergrad i kunst.

Skuespilleren Jon Lindstrøm har lagt ut et bilde av seg selv og Mara hvor han minnes da de opptrådte sammen i en sceneproduksjon fra 2008, «In Heat».

– Knust over å høre om Mary Maras alt for tidlige bortgang. Modig, strålende, Uber-talentfull. Jorden vil være mye mindre fargerik uten henne. Hvil i fred, skriver han på sosiale medier.

«Hun var superstøttende for alle»

En rekke mennesker har sendt sin siste hilsen for å hylle den avholdte skuespilleren.

«Hun var superstøttende for alle på settet og veldig god mot meg. Dette er veldig trist».

Nødetatene rykket ut da det kom melding om mulig drukning i Lawrence River søndag kveld. Ifølge foreløpige undersøkelser druknet Mary Mara da hun svømte i elven.

Det vil likevel bli gjennomført obduksjon for å fastslå den offisielle dødsårsaken, melder Fox News og CNN.

