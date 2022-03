Liv Ullmann hylles i Hollywood: – En legende

– Hun er en av våre aller mest undervurderte kunstnere tror jeg, gjennom nesten alle tider, sier Poppe til NTB.

Fredag får Ullmann Æres-Oscar for et langt liv i filmbransjen, både som skuespiller og regissør.

Det er første gang noensinne at prisen går til en nordmann, og første gang den går til noen fra Norden siden Greta Garbo fikk den i 1954.

– Jeg er stolt. Jeg er kjempestolt. Nå skal jeg være helt ærlig, sa Ullmann selv da hun torsdag kveld ankom en mottakelse Norsk filminstitutt arrangerte for å hedre den norske filmstjernen i Hollywood.

Legende

Blant tidligere vinnere av Æres-Oscaren er legender som Charlie Chaplin, Walt Disney og Orson Welles. Faktisk har kun 17 kvinner tidligere fått den høythengende prisen siden den først ble delt ut i 1927.

– Hun er jo en legende. Personlig så synes jeg at Liv kanskje er noe av det fremste Norge har skapt av kunstnere. Hun er så stor at vi ikke skjønner det, sier Erik Poppe.

Han har holdt tett kontakt med Ullmann i forbindelse med nyinnspillingen av filmen «Utvandrerne» den siste tiden. Originalen kom ut i 1971 med nettopp Ullmann i hovedrollen, en rolle hun ble Oscar-nominert for.

Dårlige på å løfte fram

Men det er ikke bare på skuespillerfronten at Ullmann har gjort seg bemerket. Poppe mener også at filmene hun har regissert, er noe av det fremste som er laget i Norden.

– Det er nesten så jeg ikke skjønner hvor lite forståelse vi har vist henne og hvor dårlige vi har vært til å løfte henne fram, sier han.

Han mener at man i Norge har vært for redd for å løfte fram enere som Ullmann.

– Det er litt sånn «Takk nå har du fått, nå må du stille deg lengst bak i køen». Det har hun fått smertelig erfare. Og det skal bli spennende å se hvordan man nå kan klare å ta vare på Joachim Trier. Vi trenger dessverre også enere. Det inspirerer veksten inn i bransjen og gjør det enda mer spennende for folk å komme inn.

Jantelov

Selv innrømmer Ullmann at hun har følt litt på janteloven i hjemlandet.

– Vi har jo litt jantelov av og til i Norge. Og den har jeg jo kjent. Men nå kan man ikke være jantelov på dette, sier Ullmann til NTB.

I sin egen tale på mottakelsen takket hun nettopp også for janteloven.

– Norge er et sted hvor du ikke skal tro du er mer enn du er. Og for meg har det vært den beste oppdragelsen jeg kunne ha fått.

Begeistret

Teatersjef Tom Remlov ved Riksteatret er en av dem som kjenner Ullmann godt. Han har turnert sammen med henne med forestillingen «Liv» og var også til stede på torsdagens mottakelse.

Remlov er enig i at mange nordmenn ikke har skjønt hvor stor Ullmann er.

– Men samtidig så er det veldig mange som har hatt veldig, veldig stor glede av henne. Og hver gang hun er Norge og gjør noe i Norge, så har hun et stort publikum, sier han.

Han påpeker at Ullmann har bodd mye i utlandet, og at noe av hennes arbeid kan ha gått under radaren i Norge.

– Men jeg tror nok at de som er kjent med hennes arbeid, som er fryktelig mange, er helt utvetydig i sin begeistring for henne som kunstner. For det går ikke an å være noe annet, sier han.

Flere norske filmer

Direktør Kjersti Mo i Norsk filminstitutt mener det ville ha vært en styrke for Norge som kulturnasjon om vi hadde hatt flere filmer på norsk signert Liv Ullmann.

– Hun burde ha fått laget flere filmer på norsk, sier hun.

– Tror du nordmenn ikke helt skjønner hvor stor Liv Ullmann er?

– Det tror jeg egentlig. Hun er jo en superstjerne.

NB! Æres-Oscaren deles ut i en egen seremoni, The Governor Awards, som finner sted fredag – altså to dager før selve Oscar-seremonien, hvor den norske filmen «Verdens verste menneske» er nominert i to kategorier.