17. juni skjøt Ukraina ned et russisk angrepsfly av typen Su-25. Ifølge ukrainske styrker fanget ukrainerne piloten kort tid etter nedskytingen.

Piloten skal ha innrømmet å være en pensjonert russisk major i luftforsvaret, som har utført oppdrag i krigen gjennom Wagner-gruppen, et beryktet privat, militært selskap med leiesoldater.

– Bruken av pensjonert personell, hentet fra Wagner-gruppen, for å gi luftstøtte og utføre luftangrep, tyder på at Russlands luftforsvar sliter med å støtte invasjonen av Ukraina med tilstrekkelig mannskap, skriver britisk etterretning i sin daglige oppdatering.

Utdatert utstyr

Ifølge etterretningen er bruken av Wagner-soldater en konsekvens av to ting. Russland mangler veltrent personell og de har lidd store tap på slagmarken.

Den russiske piloten skal ha brukt et standard GPS-system, som ikke er typisk for militærfly, i stedet for det russiske militærets navigeringssystem.

– Dette er trolig fordi Wagner har eldre modeller av Su-25 angrepsfly, og fordi det russiske luftforsvaret ikke gir Wagner moderne utstyr, konkluderer etterretningen.

Transportfly styrtet i Russland

Fire mennesker mistet livet og fem ble skadd da et militært transportfly styrtet i byen Rjazan sørøst for Moskva.

Det opplyser regionale myndigheter fredag morgen.

– Ifølge foreløpig informasjon, døde fire personer som følge av et flykrasj i området ved Mikhailovskij-motorveien i byen Rjazan, opplyser den regionale administrasjonens kriseenhet til statlige medier.

Ifølge det russiske nyhetsbyrået Ria, var transportflyet, som styrtet natt til fredag, av typen II-76.