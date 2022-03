Wagner-gruppen, leiesoldater med frynset rykte

– De er ikke Guds beste barn og heller ikke verdens beste militære enhet, sier den tidligere lederen for Försvarets underrättelseskola i Sverige, oberstløytnant Jörgen Elfving.

Den russiske Wagner-gruppen er et privat, militært selskap med leiesoldater og har sin base sørvest i Russland, nær den annekterte Krim-halvøya.

Men Wagner-gruppen bør snarere sees på som en spesialenhet innen Russlands militære etterretningstjeneste GRU, mener Jakob Hedenskog, som er tilknyttet Centrum för Östeuropastudier ved Utrikespolitiska institutet i Sverige.

– De reiser ikke til land verden over på eget initiativ, men som en ressurs som Russland har bestemt seg for å benytte. Wagner utfører de ordrer som de får fra Russlands militære og politiske ledelse, sier han.

Kreml nekter

Private, militære selskap er forbudt i Russland, og Kreml og den politiske ledelsen der nekter for å ha noe med gruppen å gjøre. Det innebærer at Russland kan benytte seg av Wagner-gruppen i konflikter der de har interesse av å nekte innblanding.

– Ettersom de ikke finnes, kan man ikke ta ansvaret for dem. Det er logikken, sier Hedenskog.

Dersom slike private selskap i teorien er forbudt i Russland, kan russiske myndigheter heller ikke stilles til ansvar dersom leiesoldatene mislykkes eller begår overgrep, konstaterer Elfving.

– Når man setter inn Wagner, så kan de løse oppgaver man ikke vil at russiske soldater skal løse. Skulle det gå skikkelig galt, så gjør det ingenting, sammenlignet med om man hadde satt inn russiske enheter. Om noen dør i et privat selskap, så trenger ikke president Vladimir Putin bry seg om det, sier han.

GRU-offiser

Wagner-gruppen ble dannet av den tidligere GRU-offiseren Dmitrij Utkin og ble allment kjent under Russlands annektering av Krim-halvøya i Ukraina i 2014.

– Da ble de kalt Opprenskingspatruljen, noe som vel indikerer hvilke oppgaver de løste, sier Elfving.

– De har et skittent rykte som har fulgt dem fra krigen i 2014 og fram til i dag. At de skulle være mer stuerene under kampene som nå pågår i Ukraina, stiller jeg meg tvilende til, sier han.

Krigsforbrytelser

Wagner-gruppen anklages for tortur og andre krigsforbrytelser og er på plass i flere afrikanske land der de forsvarer regimer som står Russland nær.

De har også kjempet for opprørsgeneralen Khalifa Haftar og hans LNA-milits i Libya, men Elfing er ikke imponert over leiesoldatenes kvalifikasjoner.

– Det viktigste for Wagner er at de får tak i noen som er 37 grader varme og rører på seg. Har man militære ferdigheter, så er det bra, men ikke nødvendig, sier han.

Sendes til Ukraina

Ifølge Storbritannia er leiesoldater fra Wagner-gruppen alt på plass i Øst-Ukraina og flere skal være på vei til landet.

– Det ventes at de skal utstasjonere over 1.000 leiesoldater, blant dem ledere i organisasjonen, for å delta i kamphandlinger, tvitret det britiske forsvarsdepartementet mandag.

Hvor mange leiesoldater Wagner-gruppen disponerert, er vanskelig å anslå, men det antas å dreie seg om rundt 5.000.

– Man regner vel med at de trengs mer i Ukraina. Noen av konfliktene i Afrika er ikke like aktive. I Syria pågår det ikke lenger en fullskala krig, og det er en stund siden det kom rapporter om at Wagner-soldater var aktive i strid der, sier Hedenskog.

– Men det er klart at en tilbaketrekning kan påvirke og at ulike aktører i konfliktene ser sitt snitt til å trappe opp når Wagner-gruppen ikke lenger er der, sier han.

Putins kokk

Wagner-gruppen finansieres i dag angivelig av oligarken Jevgenij Prigozjin, som til tider omtales som Putins kokk fordi han tidligere drev et cateringselskap som leverte mat til Kreml.

Prigozjin finansierer en rekke virksomheter, og Wagner er en av dem. Han er en viktig person og oligark som i flere år har vært underlagt vestlige sanksjoner, sier Hedenskog.

Høyreekstrem

Wagner-gruppens grunnlegger Dmitrij Utkin skal ha tilknytning til høyreekstreme miljøer og sies å ha vært inspirert av Adolf Hitlers yndlingskomponist Richard Wagner da han valgte navn på gruppen.

Hedenskog tror imidlertid ikke at Wagner-gruppen i dag har noen høyreekstrem profil.

– Wagner var Utkins krigernavn. Han har sikkert høyreekstreme tilbøyeligheter og bakgrunn i de kretser, men jeg tror ikke at man kan si at Wagner som organisasjon er høyreekstrem, sier han.

– Dette er personer som slåss for penger, sier Hedenskog.