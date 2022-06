Det er i ferd med å legge store deler av Ukraina i ruiner, og økonomien fullstendig i grus.

Fire måneder etter at Russlands krig mot Ukraina startet, blir by etter by jevnet med jorden. Ødeleggelsene er enorme, og de russiske bombene skiller ikke mellom militære og sivile mål.

Millioner av mennesker har flyktet, næringslivet har delvis kollapset og alt handler nå om å forsvare landet mot den russiske aggresjonen.

– De skyter i prinsippet på alt

– De skyter i prinsippet på alt; militære mål, økonomiske mål for å ødelegge Ukrainas økonomiske muligheter, utskipningshavner for hvete, infrastruktur. Men også vilkårlig mot sivile mål , sier Joakim Paasikivi, oberstløytnant og strategilærer ved Försvarshögskolan i Sverige, til Expressen.

Han tror krigen kan bli langvarig og at det også er Putins plan. Med enorm ildkraft natt og dag forsøker de russiske styrkene å male i stykker de ukrainske forsvarsverkene. Kvartal for kvartal, landsby for landsby blir bombet sønder sammen til det ugjenkjennelige.

– De ønsker å skape en depresjon i landet

De massive ødeleggelsene av ukrainsk infrastruktur blir av flere eksperter sett på som en bevisst strategi for å bryte ned det ukrainske samfunnet og frata ukrainerne selve livsgrunnlaget.

Når alt kollapser, inkludert sykehus, skoler og industri, blir forholdene til slut ulevelige. På den måten ønsker de russiske generalene å knuse motstandskraften.

– Jeg tror det er fordi de ønsker å slå til mot de økonomiske forholdene for Ukraina. De ønsker å skape en depresjon i landet og bruke dette våpenet; at hveteeksporten ikke skal kunne fungere. De ønsker i stedet å stjele hveten selv og eksportere den, og skylde på Nato og Ukraina, at det er deres feil, sier oberstløytnant Joakim Paasikivi.

– Ukrainske tropper lider store tap

Ifølge den siste oppdateringen fra Institute for study of war (ISW) har de russiske styrkene fremgang på slagmarken i Øst-Ukraina.

De russiske styrkene har trolig nådd den sørlige utkanten av Lysychansk og styrker samtidig sin gruppering rundt Sievjerodonetsk for å fullføre erobringen av territoriene.

– Disse gevinstene vil neppe gi russiske styrker en avgjørende fordel i videre operasjoner i Ukraina. Russland også å forsøke å omringe de ukrainske styrkene i landsbyene Hirske og Zolote. Ukrainske tropper lider store tap, men har klart å bremse den russiske fremrykningen, skriver Institute for the Study of War (ISW) i sin siste analyse.

– Russlands taktikk er å fullstendig ødelegge landet

De russiske styrkene har konsentrert enorme styrker for å fullføre erobringen av Donbas og Luthansk. Rapporter fra krigssonen tyder på at russerne bruker svært kraftige våpen.

– Russlands taktikk er å fullstendig ødelegge landet. Der de oppnår fremgang gjør de det ved å skyve vekk alt foran seg med artilleri. Derfor går det veldig sakte for russerne. Alle byene blir ødelagt, det blir som en Mariupol i miniatyr, sier strategilærer ved Försvarshögskolan, oberstløytnant Joakim Paasikivi.

– De har et overtak i artilleri og antall soldater

Russiske styrker har tatt to småbyer i nærheten av Sievjerodonetsk og forsøker å omringe de ukrainske styrkene og kutte forsyningslinjene deres, ifølge Luhansk-guvernør Serhij Hajdaj.

– Russerne rykker fram uten å spare på noe av sin ammunisjon eller sine soldater, og de er ikke i ferd med å gå tom heller. De har et overtak i artilleri og antall soldater, sier Hajdaj.