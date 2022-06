Den russiske forretningsmannen og milliardæren Mikhail Borisovitsj Khodorkovskij (58) kom til makten innen russisk olje og energi i Sovjets tid, men mistet selskapet og havnet i fengsel da han ble dømt for korrupsjon og hvitvasking i 2005. I desember 2013 ble han benådet av president Vladimir Putin, og siden har han levd i eksil. Siden har han vært en frittalende Putin-kritiker som kjemper for et fritt og demokratisk Russland under sitt «Åpent Russland»-initiativ.

Nå går han ut og advarer vestlige ledere, som han frykter er i ferd med å gå i en fatal felle.

– Europeiske ledere tror fremdeles at de kan forhandle med Putin uten å vise noe som helst form for muskler først. Det vil være en voldsom tabbe, for han er ikke det statsoverhodet de tror han er, han er en banditt, sier Khodorkovskij til Euronews.

(Saken fortsetter under bildet).

Khodorkovskij ble dømt til fengsel i 2005, men ble senere beåndet av Putin. Foto: Misha Japaridze / AP/NTB

Frykter konsekvensene

Videre stiller Khodorkovskij spørsmålet «hva gjør et rovdyr når de innser at de har konkurranse fra et annet rovdyr?»

– Da sluker de byttet, sier Khodorkovskij.

Oligarken er bekymret for at forhandlinger, slik krigens ståsted er nå, vil få enorme konsekvenser for Ukraina. En rekke europeiske ledere har allerede forsøkt.

Siden invasjonen av Ukraina begynte har Frankrikes president Emmanuel Macron hatt flere lange samtaler over telefonen med den russiske presidenten, hvor han har forsøkt å få Putin til å snu.

Den tyske forbundskansleren Olaf Scholz, den italienske statsministeren Mario Draghi og presidenten for Det europeiske råd har alle hatt samtaler med Putin, uten at det har ledet noen vei.

Den østerrikske forbundskansleren Karl Nehammer tok det et steg lengre, og reiste til Moskva for å møte Putin ansikt til ansikt i april. Nehammar understreket tidlig at besøket ikke var «en vennlig visitt».

– Jeg har nettopp vært i Ukraina og sett med mine egne øyne hvilke smerter Russland påfører disse menneskene, og det er i Putins interesse at noen forteller ham sannheten, sa Nehammer til CNN i april.

(Saken fortsetter under bildet).

Østerrikes forbundskansler besøkte Ukraina før han dro til Russland. Foto: Dragan Tatic / AFP/NTB

– Denne krigen kjempes ut på slagmarken

Forsøkene på å ta den diplomatiske ruten er blitt møtt med misnøye og kritikk fra Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, som mener at de «forsøker å forhandle med en krigsforbryter».

Oligarken stiller seg bak den ukrainske presidenten, og har ingen tro på at krigen ender på diplomatisk vis.

– Det vil selvsagt foregå forhandlinger når krigen omsider er over, men denne krigen kjempes på slagmarken, og det finnes ikke noe annet alternativ, sier Khodorkovskij.