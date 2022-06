Palasser, luksusbåter og vingårder til en verdi av 4,5 milliarder dollar, som på papiret tilhører oligarker, selskaper og organisasjoner, skal angivelig være tilknyttet den russiske presidenten.

Det er britiske The Guardian som sitter på en rekke e-poster og dokumenter som, ifølge dem, viser at eiendommer og andre store verdier trolig er tilknyttet et hemmelig nettverk som også innbefatter Vladimir Putin.

Feriehusene og luksusbåtene, som Putin tidligere har benyttet seg av, tilhører tilsynelatende uavhengige enkeltpersoner, selskaper og organisasjoner, hvor samtlige er tilknyttet domenet LLCInvest.ru. Totalt utgjør verdiene en sum på om lag 4,5 milliarder dollar.

Ifølge e-poster The Guardian har fått tilgang til foregikk det kommunikasjon mellom enkeltpersonene og selskapene så sent som forrige september, hvor samtalene artet seg som om de arbeidet for samme virksomhet. Det er ikke funnet noen annen naturlig kobling mellom oligarkene, selskapene og organisasjonene det gjelder.

Dronebilder tatt av en organisasjon tilknyttet Aleksej Navalnyj viser det enorme palasset Navalnyj hevder tilhører Vladimir Putin. Foto: Handout/AFP/NTB

Pandora-papirene

Ifølge en russisk anti-korrupsjonsekspert, som ønsker å være anonym, gir funnene grunn til å tro at det er bevis på et økonomisk skalkeskjul The Guardian sitter på.

– LLCInvest fremstår som et slags forum hvor medlemmer kan utveksle både eiendeler og fordeler de har, sier anti-korrupsjonseksperten.

Det er ikke første gangen Putin anklages for å forsøke å skjule verdier. Han ble blant annet indirekte utpekt tilknyttet Pandora-papirene, en enorm samling på 11.9 millioner dokumenter som ble lekket av International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) 3. oktober 2021. Pandora-papirene avslørte hemmelige offshore-kontoer til 35 verdensledere, inkludert nåværende presidenter, statsministere og forretningspersoner.

Putins talsperson Dmitry Peskov. Foto: Alexander Zemlianichenko / AP/NTB

Putins talsmann Dmitry Peskov gikk ut og avviste anklagene mot Vladimir Putin. Presidenten ble ikke direkte utpekt i Pandora-papirene, men en rekke personer tett på Putin ble navngitt. Det er ingen norske personer blant de 35 verdenslederne.

For om lag 10 år siden gikk den russiske forretningsmannen Sergej Kolesnikov ut og hevdet at han hadde stått bak et komplott som la til rette for at russiske oligarker skulle kunne investere milliarder av rubler i et falskt fond som ledet direkte til Putin. På denne tiden var Putin landets statsminister. Russiske myndigheter avkreftet Kolesnikovs påstander, og forretningsmannen flyktet fra Russland kort tid etter.

The Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) har, i samarbeid med det russiske uavhengige nyhetsnettstedet Meduza, identifisert 86 selskaper og NGO-er hvor ledelsen bruker domenet LLCInvest. Kreml avviser anklagene.

– Presidenten er på ingen måte tilknyttet med de selskapene og organisasjonene, sier en Kreml-talsperson til The Guardian.

Fra palass til luksusbåter

Blant verdiene tilknyttet domenet er luksuspalasset i Gelendzhik, som Aleksej Navalnyj hevder tilhører Putin. Den russiske oligarken Arkadij Romanovisj Rotenberg hevder å tidligere ha eid eiendommen, men nå skal den angivelig tilhøre selskapet Kompleks, et datterselskap av Binom, som bruker domenet LLCInvest.

Området rundt Gelendzhik, som brukes til å dyrke vin, tilhører en NGO etablert av Putin-vennene Gennady Timchenko og Vladimir Kolbin, hvor sistnevnte bruker domenet LLCInvest.

Palasset ligger i fjellene i idylliske Gelendzhik i Russland. Foto: Handout/AFP/NTB

Igora-skisenter i Leningrad oblast, hvor Putins datter giftet seg i 2013, tilhører selskapet Ozon, som styres av Putins venn Yuri Kovalchuk. Ozons moderselskap Relax har brukt det tidligere nevnte domenet.

En villa nord for St. Petersburg, som blant innbyggerne bærer navnet «Putins datsja», som betyr sommerbolig, tilhører Putins barndomsvenn Oleg Rudnov, som bruker e-postdomenet LLCinvest.ru.

Samt en luksushytte kjent som «Fiskerens hytte», hvor området rundt angivelig eies av en rekke organisasjoner som bruker samme domene. Blant annet NGO-en Revival of Maritime Traditions, som også eier de to luksusbåtene Shellest og Nega. Ifølge Det amerikanske finansdepartementet tilhører båtene Putin.

The Guardian hevder at boligene og båtene brukes til å skjule totalt 4,5 milliarder dollar. LLCinvest.ru er ikke et åpent domene slik som Yahoo eller Gmail, men et privat domene eid av det russiske telekomunikasjonsselskapet Moskomsvyaz. Selskapet er tilknyttet banken Rossiya, som blant annet bærer kallenavnet «Putins bank». Kreml avviser noe tilknytning til banken.