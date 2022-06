I flere dager har ukrainske myndigheter forsøkt å evakuere innbyggere fra industribyen Severodonetsk i østlige Ukraina. Sivile skal angivelig ha søkt tilflukt i det kjemiske anlegget Azot, som ligger i byen.

Samtidig pågår det full evakuering av den nærliggende tvillingbyen Lysychansk, som ligger tvers over elven for Severodonetsk.

Hevder Russland bruker «krype-taktikken»

Ifølge lokale myndigheter forsøker russiske styrker sakte men sikkert å ta kontroll over byene.

– De bruker en såkalt «krype-taktikk», hvor de forsøker å ta over byene omtrent meter for meter, sier guvernøt Serhiy Haidai over meldingstjenesten Telegram søndag, skriver NDTV.

Russiske myndigheter hevder at de allerede har kontroll over Severodonetsk, noe Haidai hevder ikke stemmer.

– Alle russiske påstander om Severodonetsk er falske. De har tatt kontroll over enkelte områder, men ikke hele byen, understreker Haidai.

Alle broene som knytter tvillingbyene Lysychansk og Severodonetsk er sprengt. Foto: Aris Messinis / AFP/NTB

FN bekymret

En bydel som er under mer eller mindre konstant bomberegn er området hvor Azot-anlegget ligger. Inne i det kjemiske anlegget sitter flere hundre sivile uten muligheten til å flykte.

Nylig ble den siste av broene over til nabobyen Lysychansk bombet, dermed har byen og dets gjenværende innbyggere vært isolert i flere dager. FN gikk nylig ut og slo alarm om sikkerheten til Severodonetsks innbyggere, som er i ferd med å gå tom for rent vann og mat.

Men hvorfor er nettopp disse tvillingbyene så viktige for Russland?

Severodonetsk er en av Ukrainas industribyer, og er å anse som et «hotspot» i Luhansk. Dersom Russland klarer å ta kontroll over hele byen, vil de ha tatt en av Øst-Ukrainas viktigste byer, og få kontroll på industrien i området.

Med de to tvillingbyene vil også Russland, med hele Luhansk, ha muligheten til å ta større deler av Ukraina ved å lettere kunne øke tilførselen av våpen og utstyr til styrkene i området, skriver den bulgarske myndighetsstyrte nettsiden Bulgarian Military.

Det har oppstått en rekke sammenstøt mellom russiske og ukrainske styrker i tvillingbyene i løpet av den siste tiden, hvor Severodonetsk er hardest rammet.

– Folk dør i gatene og i tilfluktsrom, sier ordføreren til Al-Jazeera.

Bildet er tatt 7. april og viser ukrainske soldater på vei inn i Severodonetsk. Foto: Fadel Senna / AFP/NTB

Polsk våpensystem er Ukrainas «joker»

Søndag gikk Natos generalsekretær ut og advarte Ukraina og vestlige land om at det sannsynligvis blir en «lang og seig krig», hvor videre tilførsel av våpen vil bli avgjørende for Ukraina.

– Vi må forberede oss på det faktum at dette kan ta flere år. Vi må ikke gi slipp på støtten til Ukraina, selv om kostnadene er høye, ikke bare når det gjelder militær støtte, men også som følge av økte priser på energi og mat, sa Stoltenberg i et intervju med den tyske avisen Bild am Sonntag.

Nylig sendte Polen våpensystemet AHS Krab inn i Luhansk, i retning Severodonetsk. Ifølge myndighetene kan våpensystemet være jokeren Ukraina trenger i kampen over industribyen, rapporterer den ukrainske kringkasteren Ukrinform.

Ifølge Ukrainas innenriksminister er våpensystemet allerede tatt i bruk i områdene av byen hvor de hardeste kampene for tiden pågår.