– Vi må legge fram Natos langsiktige svar på Russlands invasjon av Ukraina, sa Stoltenberg på en pressekonferanse torsdag etter møtet i Brussel.

Han sa videre at støtte til Ukraina er avgjørende og at flere medlemsland har kunngjort at de vil bidra med tunge våpen og langtrekkende våpensystemer.

– Det er også planer om langsiktig støtte i form av en omfattende bistandspakke fra Nato. Vi skal også hjelpe Ukraina med å kunne samarbeide bedre med Nato og i overgangen fra våpen fra sovjettiden til Nato-utstyr, sa Nato-sjefen.

USA har varslet ytterligere 1 milliard dollar i militær støtte til Ukraina. Dette omfatter våpen til bruk mot skip og mer ammunisjon til rakettsystemet Himars, som har lengre rekkevidde enn andre våpen i Ukrainas arsenal.

Samtidig ønsker Nato å styrke sitt nærvær i Øst-Europa for å avskrekke Russland og sikre at ikke Nato-land angripes. Alliansen opplyser at 40.000 soldater er blitt satt under Nato-kommando som svar på Russlands invasjon.

Forsvarsministermøtet ble holdt i forkant av alliansens toppmøte i Madrid om to uker. Også her vil støtten til Ukraina bli et viktig tema, i tillegg til Nato-søknadene til Sverige og Finland. USAs forsvarsminister Lloyd Austin uttrykte torsdag sterk støtte til svensk og finsk medlemskap, men Nato-landet Tyrkia er fortsatt negativt innstilt.