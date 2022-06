Det pågår harde kamper øst i Ukraina, og etter flere dager med gatekamper hevder Russland å ha kontroll over mesteparten av Sievjerodonetsk. Ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj er slaget om byen et av de mest krevende siden invasjonen begynte.

Lars Peder Haga, førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen, sier den russiske framgangen i Luhansk har vært ujevn.

– Russerne har hatt langsom og ujevn framgang i Luhansk fylke, hvor de nå ser ut til å ha tatt kontroll på nesten hele byen Sievierodonetsk. I resten av Ukraina har de ikke hatt noen videre framgang, tvert i mot har ukrainske angrep nær Kherson og Kharkiv presset russerne tilbake, sier han til ABC Nyheter.

– Ingen tegn på at Russland vil kollapse

Haga tror ikke det er noen stor sjanse for at Ukraina i nær framtid vil kunne presse russerne tilbake til der de var før krigsutbruddet 24. februar.

– Sjansen for at de vil kunne ta kontrollen tilbake over Krim og territoriene i Donbas som var okkupert før 24. februar er enda mindre. Det vil kreve at det russiske militæret mer eller mindre kollapser helt, og det er det ikke tegn på at de vil gjøre i nærmeste framtid. Det mest sannsynlige scenariet er nok at krigen vil fortsette lenge enda, mener Haga.

– Opp mot 100 soldater blir drept hver dag

En kvinne setter flagg i bakken til minne om soldater drept i slagene mot russiske styrker i Kyiv. Bildet ble tatt 29. mai. Foto: Natacha Pisarenko / AP / NTB

Hver dag mister det ukrainske forsvaret opptil hundre av sine soldater i kampen mot russiske styrker, sier Ukrainas forsvarsminister Oleksij Reznikov

– Situasjonen ved frontlinjen er vanskelig. Hver dag blir opp mot 100 av våre soldater drept, og 500 blir skadd. Kreml fortsetter å presse, men møter sterk motstand og lider store tap, uttalte Reznikov i sosiale medier torsdag, skriver NTB.

Ukrainske soldater som forsøker å holde stand i den østlige byen Sievjerodonetsk, blir utsatt for konstante artilleriangrep fra russiske styrker, ifølge Luhansk-guvernør Serhij Hajdaj.