I beste sendetid på russisk fjernsyn fyret TV-profilen Vladimir Solovyov av denne salven:

– Russlands hær vil ikke avslutte offensiven før den når Stonehenge, sa Solovyov ifølge The Independent da han ble spurt om hvor langt vest den russiske offensiven kunne gå før den ble stanset.

– Risikerer å bli bombet tilbake til steinalderen

Den populære TV-personligheten har et klart hevnmotiv mot Vesten ettersom han er blant dem som har fått privat eiendom beslaglagt i utlandet på grunn av sanksjonene mot Putins indre krets, skriver Newsweek.

Den 58 år gamle moskovitten skal blant annet ha fått konfiskert to luksusboliger i tilknytning til Comosjøen i Nord-Italia.

Vladimir Solovyov kom med lignende trusler for noen uker siden. Da var budskapet at Storbritannia risikerte å bli bombet tilbake til steinalderen ved hjelp av Russlands hypersoniske raketter.

Omtales som «Putins stemme»



Solovyov regnes som en nær Putin-alliert, og er blitt kalt «Putins stemme». Men han har også kommet med kritikk av at russiske soldater må slåss med avlegse våpen.

– Menn blir sendt i kamp med gårsdagens våpen, og den russiske økonomien kan ikke opprettholde krigen. Russiske tropper er ikke i stand til å skaffe droner fordi det produseres så få, og selv de som lages tar for lang tid å komme i kamp, sa Solovyov.

Han la til at det trolig var lettere å få inn våpen via den ukrainske tollen i Lviv ettersom «de slipper gjennom alle våpen», skriver Daily Mail.

– Kan utslette hele Storbritannia på to minutter

Storbritannias utenriksminister Liz Truss. Foto: Czarek Sokolowski / AP

Det tidligere russiske parlamentsmedlemmet Yuri Shvytkin uttalte nylig at Moskva kunne utslette «hele Storbritannia på to minutter» med atomvåpen.

Selv om Russland har høynet beredskapen på sine atomvåpen er det de færreste som tror at Putin vil gjøre alvor av truslene før selve Russlands eksistens står på spill.

Stonehenge er for øvrig et fortidsminne cirka 13 kilometer nord for Salisbury i Wiltshire i Sør-England. Stonehenge har trolig hatt en religiøs funksjon og kan ha vært benyttet for astronomiske observasjoner, ifølge snl.no.

– Må sørge for at vi aldri ser denne typen russisk aggresjon igjen

Den britiske utenriksministeren Liz Truss har tidligere gått hardt ut mot Putin og den russiske angrepskrigen. Hun har anklaget av Russlands ambassadør i Storbritannia for å være «veldig krigersk» og for å ville «forlenge» konflikten i Ukraina.

– Vi må sørge for at Ukraina vinner og at Russland trekker seg og at vi aldri ser denne typen russisk aggresjon igjen, sa Truss ifølge The Independent.