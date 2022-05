– Russland vil utfordre USA og Vesten på ulike arenaer. Det spiller ingen rolle om det er i Ukraina og Europa, Syria og Midtøsten, eller i Afrika, sier russlandkjenneren Jakob Hedenskog til nyhetsbyrået TT.

I et 20-talls afrikanske land hjelper russiske private leiesoldater regimene å slå ned motstand i bytte mot diplomatisk lojalitet og lukrative gruvekontrakter. Afrika med sin ressursrikdom, unge befolkning og voksende middelklasse er i ferd med å bli interessant for de gamle kolonimaktene – og Kina og Russland.

Global kamp om Afrika

Det er en global dragkamp som utspiller seg rundt Afrika. Storbritannia og Frankrike har fått konkurranse fra først og fremst Kina, men også Russland som innledet en afrikansk sjarmoffensiv da Putin var tilbake i presidentembetet i 2012.

Da Vesten innførte sanksjoner etter annekteringen av Krim i 2014, trappet Russland opp forsøkene på å finne nye markeder i Afrika. Strategien kulminerte med et russisk-afrikansk toppmøte i Sotsji i 2019. Til høsten skal dette toppmøtet gjentas i St. Petersburg.

Etter Sovjetunionens oppløsning smuldret det russiske engasjementet for Afrika bort. Men i de seneste årene er ballen plukket opp igjen av Putin. Ifølge den svenske analytikeren og russlandkjenneren Jakob Hedenskog utnytter Russland afrikanske land som er rike på ressurser, men samtidig fattige og ustabile.

Hjelper diktatorer og autoritære ledere

Fra Russland kommer det ingen krav om demokratisering eller å følge menneskerettighetene. I stedet får landene hjelp med private elitestyrker som hjelper diktatorer og autoritære ledere i å bekjempe både terrorister og demokratisk innstilt opposisjon.

– Det gjør man for å vinne innflytelse blant det styrende politiske sjiktet, sier Priyal Sing fra den sørafrikanske tankesmia Institute for Security Studies.

En av de paramilitære private gruppene som opererer i Afrika, er den beryktede Wagnergruppen. Leiesoldater fra Wagnergruppen har deltatt i operasjoner under den syriske borgerkrigen. De har hjulpet ukrainske separatister i de selverklærte republikkene Donetsk og Luhansk. Wagnergruppen er bekreftet til stede i den pågående krigen i Ukraina, ifølge britiske etterretningskilder.

Rett før jul sluttet Norge seg til den internasjonale fordømmelsen mot at det russiske private selskapet skulle inn i et Mali som har to kupp bak seg på ett år, og som ledes av et militært overgangsregime. Norge sluttet seg også til EU-sanksjonene mot Wagnergruppen som tar mål av seg å være et målrettet svar på menneskerettsbruddene leiesoldatene står bak.

Innflytelse, gull og diamanter

Ifølge Priyal Sing byr det russiske nærværet på stabilitet for dem som styrer landet. I tillegg til økt russisk innflytelse i afrikanske land, finnes det mer å hente. Oligarken Jevgenij Prigozjin har nære bånd til Putin. Han sies å være den som finansierer Wagnergruppen. Ifølge vestlige etterretningskilder har selskaper knyttet til Prigozjin fått tillatelse til å utvinne gull og diamanter i gruver i Sudan og Den sentralafrikanske republikk.

Den russiske stat har også engasjert seg i mineral- og energiprosjekter i en rekke afrikanske land. Militære samarbeidsavtaler om alt fra våpenleveranser, felles øvinger til militærtekniske samarbeid er inngått med mer enn 30 afrikanske land.

Russland har høstet realpolitisk gevinst fra den afrikanske sjarmoffensiven siden 2010. I FNs hovedforsamling 2. mars var det bare 28 av Afrikas 54 stater som stemte for en resolusjon som fordømte Russlands angrep på Ukraina. I april kom den afrikanske dissonansen enda tydeligere fram da FNs hovedforsamling skulle stemme over å utelukke Russland fra FNs menneskerettighetsråd. Ingen afrikanske land ville utelukke Russland, ni stemte med Russland, 24 stemte blankt og 11 var fraværende.

– Afrika har 54 medlemsland som Russland forsøker å bearbeide. Tre plasser i sikkerhetsrådet er forbeholdt Afrika. Det er viktig for Russland å få støtte fra Afrika i konflikten med Vesten, sier Jakob Hedenskog til TT.