Britisk etterretning publiserer daglige oppdateringer om krigen i Ukraina, og i en fersk oppdatering skriver de at Tsjetsjenias hjelp til Russland kan være et problem.

Ukrainske soldater som har vært beleiret på et stålverk i Mariupol, la tirsdag ned våpnene og overga seg til russiske styrker. Foto: AP / NTB

Til tross for at slaget om Mariupol nå er over , kostet kampene dyrt for Russland, ifølge den britiske etterretningstjenesten.

– Til tross for at russiske styrker hadde omringet Mariupol i over ti uker, forsinket sterk ukrainsk motstand Russlands evne til å få full kontroll over byen. Dette frustrerte deres tidlige forsøk på å erobre en nøkkelby, og påførte Russland styrker kostbare tap, skriver britisk etterretning.

Trolig flere tusen



Videre heter det at Russland har hatt «betydelig» hjelp fra tsjetsjenske styrker for å overvinne motstanden fra de ukrainske soldatene.

Ifølge britisk etterretning er det trolig flere tusen tsjetsjenere i Ukraina, hovedsakelig utplassert i Mariupol og Luhansk. Disse styrkene består sannsynligvis av frivillige og personell fra nasjonalgarden.

Men til tross for at de Tsjetsjenske styrker er på Russlands side i krigen, kan de være med på å stikke kjepper i hjulene for den russiske krigføringen, hevder britisk etterretning.

– Viser Russlands betydelige ressursproblemer

Blant annet mener de at de tsjetsjenske styrker er mer lojale overfor Tsjetsjenias leder Ramzan Kadyrov enn Vladimir Putin, og at Kadyrov sannsynligvis følger tett med på de tsjetsjenske styrkene. Adam Delimkhanov, fetteren til Kadyrov, har trolig ledet de tsjetsjenske styrkene i Mariupol, skriver britisk etterretning.

Tsjetsjenias leder Ramzan Kadyrov under et møte med Russlands president Vladimir Putin i 2019. Foto: AFP / NTB

– Utplasseringen av denne typen veldig spesielt personell viser Russlands betydelige ressursproblemer i Ukraina, og vil sannsynligvis bidra til en splittet kommando som fortsetter å hemme Russlands operasjoner.

Kadyrov, som er lojal til Russlands president Vladimir Putin, leder den russiske republikken Tsjetsjenia, som huser separatistbevegelser.

I de mer enn ti årene han har styrt regionen, har han av menneskerettsorganisasjoner blitt anklaget for vilkårlige pågripelser og menneskerettsbrudd, inkludert bestillingsdrap.