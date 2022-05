Vladimir Putin er Russlands president, øverste leder av en av verdens største hærer og rår over verdens største atomvåpen-arsenal. Ifølge anonyme vestlige etterretningskilder detaljstyrer han nå også bevegelsene til de russiske troppene i krigen mot Ukraina, ifølge avisen The Guardian.

Etterretningskildene opplyser at avgjørelsene Putin nå selv tar, passer seg bedre for en oberst eller brigadegeneral, ikke landets øverste leder.

– Et statsoverhode burde ha bedre ting å foreta seg enn å ta militære beslutninger. De skal sette den politiske strategi i stedet for å bli hengende i dag-til-dag aktiviteter, sier Ben Barry, tidligere britisk brigadegeneral og ekspert i landkrig ved International Institute of Strategic Studies til avisen om opplysningene.

Jobber tett med forsvarsminister

Ifølge kildene er den russiske forsvarssjefen Valerij Gerasimov også tett på beslutningene som tas sammen med presidenten. Dette står i kontrast til opplysninger fra ukrainsk etterretning som hevdet i forrige uke at Gerasimov hadde havnet i unåde hos den russiske presidenten.

Ifølge etterretningskildene detaljstyrer Russlands president Vladimir Putin og forsvarssjef Valerij Gerasimov de russiske operasjonene i Ukraina på et nivå man forventer tas lengre nede på rangstigen. Foto: Sergei Guneyev / AP

– Vi tror Putin og Gerasimov er involvert i taktiske disposisjoner på et nivå man normalt forventer at tas av en oberst eller brigadegeneral, sier etterretningskildene til avisen.

Norske eksperter ikke overrasket

Til VG sier flere norske militæreksperter at de ikke er overrasket om denne informasjonen viser seg å stemme. Ifølge Russland-ekspert Helge Blakkisrud har Putin-regimet lenge praktisert «manuell styring».

– Det vil si at Putin må gripe inn og overstyre byråkratiet, dels på grunn uklar ansvarsfordeling mellom ulike institusjoner, dels på grunn av beslutningsvegring som gjør at det som burde være rutinemessige avgjørelser, presses oppover i systemet, sier Blakkisrud, som er seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi), til VG.

Russlands omgruppering og offensiv i Øst-Ukraina har så langt vært uten store seire, og tvert imot har russiske styrker flere steder møtt på ukrainske motoffensiv, som har sendt russerne på tilbaketog i Donbas. Tenketanken Institute of The Study of War tror at Russland nå endrer målene sine for operasjonen og fremover vil fokusere på Luhansk-regionen.

– Dette betyr ikke nødvendigvis at Putin alene er å klandre for Russlands manglende måloppnåelse i Ukraina. De militære må selvsagt ta sin del av skylden for at ting ikke har gått som forventet. Mye tyder på at operasjonen fra første stund har vært dårlig planlagt og dårlig ledet fra de militæres side, og logistikken har åpenbart ikke fungert. På toppen av det hele har de russiske sikkerhetstjenestene gjort grove feilvurderinger av situasjonen i Ukraina, sier Russland-ekspert Kristian Åtland ved Forsvarets forskingsinstitutt (FFI) til VG.

Nato-Stoltenberg: – Ukraina kan vinne

Selv Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg hevdet søndag at Russland går mot tap i krigen.

– De klarte ikke ta Kyiv, de trekker seg tilbake fra Kharkiv, og de store angrepene mot Donbas har stoppet opp.

Russland oppnår ikke sine strategiske mål, sier Nato-sjefen.

President Vladimir Putin ønsker å slå ned Ukraina, at Nato skal ned og at Nord-Amerika og Europa skal splittes.

– Men Ukraina står, Nato er sterkere enn noen gang og Europa og Nord-Amerika står solidarisk samlet. Ukraina kan vinne denne krigen, sa Stoltenberg, og la til:

– Ukraina kan vinne denne krigen.