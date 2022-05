Det skriver blant annet The Moscow Times. Den avslørende artikkelen er skrevet av Andrej Soldatov og Irina Borogan, to av Russlands mest anerkjente uavhengige gravejournalister, ifølge Dagbladet.

Vladimir Aleksejev, som av sine kolleger beskrives som «brutal», har ledet GRU siden 2011, og står bak noen av de mest kjente angrepene utført mot Vesten. Aleksejev har også erfaring fra Syria-krigen og konflikten i Donbas.

En «skyggekrig»

Ifølge EU og Storbritannia står Aleksejev bak giftangrepet i Salisbury i 2018, der den russiske eksspionen Sergej Skripal og hans datter ble angrepet og utsatt for nervegiften novitsjok. I tillegg mistenkes Aleksejev for å ha stått bak cyberangrepet mot det amerikanske presidentvalget i 2016.

Russiske myndigheter har bekreftet at Vladimir Aleksejev er blitt utnevnt av Kreml til å vinne etterretningskrigen om Ukraina.

Den amerikanske tenketanken CEPA omtaler manøveren som en «skyggekrig».

Motstand fra egne rekker

I helgen kom det meldinger om flere russiske soldater som har mistet viljen til å gå i krigen for Putin og Russland.

– Ifølge våre anslag har mellom 20 og 40 prosent av soldatene som har returnert fra Ukraina, og som var forberedt på å bli sendt tilbake, nektet å returnere til krigen, sier Ruslan Levijev.

Han er grunnlegger av det russiske NGO Conflict Intelligence Team, som overvåker informasjon om det russiske militæret.

Til den russiske nettavisen Current Time forteller han at en gruppe på 25 soldater har saksøkt den russiske hæren fordi de mener seg tvunget av sine overordnede til å utføre ordre som blant annet innbefatter «uberettiget skyting», skriver den britiske avisen Daily Mail.

Da soldatene nektet å reise tilbake for å slåss i Ukraina, ble de avskjediget.

Tok ut FSB-sjef

Gjennom krigens hete i Ukraina har flere svakheter blitt avdekket i den russiske krigsmaskinen. Det som skulle bli en «enkel» seier for Russland , har utviklet seg til en utmattelseskrig. Russland har mistet mange soldater og store mengder krigsutstyr, i tillegg til flere generaler, som skal være tatt ut av ukrainske styrker . Som om ikke dette er ille nok, skal Vladimir Putin selv ha valgt å sparke og fengsle en rekke militærtopper.

Den russiske etterretningen i Ukraina har vært utarbeidet av FSB, og deres sjef Sergej Besada. Han skal ifølge BBC ha gitt Putin vesentlig mer optimistiske opplysninger i forkant av invasjonen enn det var grunnlag for. Ifølge BBC skal Putin ha fått beskjed om at det ukrainske forsvaret var svakt og at nazistiske grupper hadde infiltrert store deler av samfunnet.

Dette resulterte i at Besada havnet i unåde hos Putin, og ble satt i husarrest.