Mandag uttalte Russlands utenriksminister Sergej Lavrov at det er risiko for en tredje verdenskrig.

– Faren er alvorlig, den er reell, det går ikke an å undervurdere den, sa Lavrov om risikoen for en tredje verdenskrig i et lengre intervju med russisk TV.

– Først og fremst ment som et forsøk på å skremme

Kristian Åtland sier uttalelsene til Sergej Lavrov føyer seg inn i et mønster. Foto: Forsvarets forskningsinstitutt

Seniorforsker Kristian Åtland ved Forsvarets forskningsinstitutt, sier han ikke er spesielt overrasket over utspillet til den russiske utenriksministeren.

– Mye tyder på at Lavrovs uttalelser først og fremst er ment som et forsøk på å skremme vestlige land fra å involvere seg i konflikten på Ukrainas side. Slik sett er uttalelsene kanskje ikke spesielt overraskende, og de føyer seg inn i et mønster vi har sett tidligere, der Russland implisitt eller eksplisitt truer vestlige land med kjernevåpen, sier Åtland til ABC Nyheter.

Her kan du lese alt om krigen i Ukraina

– Et tydelig signal på misnøye i Moskva

Karen-Anna Eggen, forsker ved Institutt for forsvarsstudier, sier hun tolker Lavrovs uttalelse som et svar på USAs besøk til Kyiv og lovnader om ytterligere våpen og pengestøtte.

– Dette er et tydelig signal på misnøye i Moskva og et behov for å signalisere dette, samt bruke det eneste effektive virkemiddelet de har til å markere misnøyen, nemlig trusselen om bruk av atomvåpen, sier Eggen til ABC Nyheter.

Eggen sier Lavrov i lengre tid har vært et talerør for russisk propaganda, uten tilsynelatende noe innflytelse over politikken.

– Lavrov brukes effektivt i krigføringen for å ytre offisielle russiske standpunkter og forsøke å svekke vestlig legitimitet. For eksempel skylder ledelsen i Moskva på Vesten for at samtalene mellom Russland og Ukraina ikke er vellykkede.