Etterretningstjenesten til det ukrainske forsvaret hevder på meldingstjenesten Telegram at to russiske generaler nylig ble drept i et ukrainsk angrep i Kherson-regionen. Kherson er en havneby sør i Ukraina.

Dermed har Russland mistet nesten halvparten av sine generaler i krigen, ifølge den danske sikkerhetspolitiske kommentatoren Jacob Kaarsbo. Han var tidligere sjefanalytiker i etterretningstjenesten til det danske forsvaret.

De to seneste dødsfallene er foreløpig ikke bekreftet fra andre enn ukrainsk hold.

– Et stort svakhetstegn

Overfor dansk TV 2 sier Kaarsbo at Russland har mistet ni av 21 generaler i krigen i Ukraina. Han omtaler tallene som «helt vanvittige».

– At de faller som fluer skyldes at de (generalene, journ.amn.) må stå så fremskutt i frontlinjen fordi styrkene deres ikke takler det på annen måte. Dette er et stort svakhetstegn, sier Kaarsbo til dansk TV 2.

Kaarsbo mener dødsfallene til generalene er «betydelig tap» for Russland, og at det er et tegn på at Russland sliter med å føre krigen sin.

– Det er absurd, sier han om at Russland har tapt ni generaler på to måneder.

Britisk etterretning: Russiske styrker er frustrerte

Ukrainske soldater avbildet på en tanks nær den ukrainske byen Liman, øst i landet. Foto: AFP / NTB

I sin siste oppdatering, som ble publisert sist uke, sa britisk etterretning at russiske styrker er frustrerte over at krigen ikke går som planlagt. I rapporten heter det at «Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgus uttalelser om å innføre nye typer krigføring er en stille innrømmelse av at krigen ikke går slik Russland hadde forventet».

– Selv om dette kan tyde på en forståelse av at krigen ikke går som planlagt, vil det ta noe tid å oversette dette til tilpasset taktikk, teknikker og prosedyrer, og deretter iverksette disse for å bedre den operasjonelle effekten, særlig når det gjelder landbaserte manøvre, heter det i rapporten.