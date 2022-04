Ifølge den russiske ambassadøren til USA, Anatolij Antonov bidrar ikke våpnene til en diplomatisk løsning på konflikten mellom Russland og Ukraina , og heller ikke til å løse situasjonen, ifølge det statlige nyhetsbyrået Tass.

– Washington vil levere våpen for 800 millioner dollar til Kyiv. Dette er et enormt tall, og det bidrar ikke til å finne en diplomatisk løsning, til å løse situasjonen. Vi understreker i et notat at dette er en uakseptabel situasjon og krever en slutt på denne praksisen, sier Antonov.

Kommentarene kommer dagen etter at USAs utenriksminister Antony Blinken, og forsvarsminister Lloyd Austin søndag besøkte den ukrainske hovedstaden Kyiv med lovnader om 714 millioner dollar i militærstøtte til Ukraina og 15 andre land i øst– og sentral-Europa. Dette tilsvarer over seks milliarder norske kroner, og over 2,8 av disse milliardene skal være øremerket Ukraina.

Blinken: Ukraina er i ferd med å lykkes

De amerikanske ministrene møtte mandag pressefolk i Polen etter besøket i Ukrainas hovedstad.

– Når det gjelder Russlands mål for krigen, så mislykkes Russland. Ukraina lykkes, sa Blinken.

– Vi hadde en mulighet til å demonstrere direkte vår sterke pågående støtte til den ukrainske regjeringen og det ukrainske folk, sa Blinken mandag til pressen nær grensa til Polen.

– Vi vurderer dette som et viktig tidspunkt å være der på og å ha detaljerte samtaler ansikt til ansikt, sa Blinken etter besøket i Kyiv.

USA: Ønsker et svekket Russland

USA ønsker at Russland skal svekkes i en slik grad at landet ikke igjen kan gjøre noe som tilsvarer invasjonen i Ukraina, ifølge forsvarsminister Lloyd Austin. Arkivfoto: Alex Brandon / AP / NTB Foto: NTB

– Vi ønsker å se Russland svekket i en slik grad at landet ikke kan gjøre den typen ting som det har gjort med invasjonen av Ukraina, ifølge forsvarsminister Lloyd Austin, som også var med til Kyiv.

– Vi tror at vi kan vinne – de kan vinne hvis de har riktig utstyr og den rette støtten, sa forsvarsministeren.

USA selv bekreftet besøket først tidlig mandag morgen. Da kunngjorde USA at amerikanske diplomater denne uken gradvis skal vende tilbake til Ukraina.

En amerikansk tjenestemann i Polen sier amerikanske diplomater denne uken vil begynne med dagsturer inn i Ukraina. Etter hvert er planen å gjenoppta nærværet i Kyiv.