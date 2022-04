Han har forskanset seg i kjelleren under et utbombet teater sammen med ti andre personer. Der har de gjemt seg i seks uker.

– Vær så snill slutt, vær så snill slutt. Helvete regner ned på oss, sier Andrea mens han korser seg.

Ut fra vinduene ved teateret har de hengt opp hvite flagg, i håp om at de skal bli skånet. Det samme gjorde innbyggerne i Mariupol da de i begynnelsen av krigen hadde sendt barn, kvinner og eldre ned i kjelleren under et teater. På bakken utenfor skrev de «barn» på russisk, men teateret ble likevel bombet.

(Saken fortsetter under bildet).

En ukrainsk soldat står i det utbombede teateret. I kjelleren gjemmer Andrea og et dusin andre mennesker seg. Foto: Anatolii Stepanov / AFP/NTB

– Hele byer kan bli beleiret

Omtrent samtidig søkte Andrea og et dusin andre sivile tilflukt i et teater i Rubizjne i svært utsatte Luhansk i østlige Ukraina. Russland erklærte Luhansk og Donetsk uavhengig rett før krigen brøt ut, og siden har området i stor grad vært under kontroll av pro-russiske styrker.

Nå har russiske styrker varslet omorganisering, og Luhansk er plutselig blitt et av de mest utsatte områdene i hele landet. Flyktninghjelpen frykter en opptrapping av krigen i Øst-Ukraina og advarer mot masseflukt og enorme lidelser for sivilbefolkningen.

– Noen steder kan opptrappingen føre til at hele byer blir beleiret, sier generalsekretær Jan Egeland til NTB. Han advarer mot «et meningsløst blodbad» på lik linje med det som har funnet sted i havnebyen Mariupol.

(Saken fortsetter under bildet).

89 år gamle Nina braser ut i gråt mens hun snakker med CNN. Her sitter hun i kjelleren under et teater sammen med datteren sin. Der har de vært i fem uker. Foto: Hamuda Hassan / Reuters/NTB

– Hjelp oss, vær så snill

Blant bomberegnet, uten mulighet til å flykte, sitter Andrea og de andre sivile i det utbombede teateret. Sammen med ham sitter 89 år gamle Nina, som braser ut i gråt mens hun snakker med CNN.

– Jeg vil bare hjem, men jeg er livredd. Jeg har sett eksplosjonene og det de etterlater seg, jeg har sett for mye, jeg har sett alt. Hjelp oss, vær så snill og hjelp oss, sier Nina, oppløst i tårer, mens datteren Lyudmila forsøker å trøste henne.

Røyken stiger opp fra en brennende bygning i byen Rubizjne. Foto: Ronaldo Schemidt / AFP/NTB

Nina og Lyudmila har gjemt seg i teaterkjelleren i fem uker, med svært begrenset tilgang til mat og drikke, og det blir bare farligere og farligere å forlate teateret på leting etter hjelp og forsyninger.

Nå har russiske styrker satt kursen mot østlige Ukraina og Rubizjne. Torsdag erklærte Russland byen, samt nabobyen Kreminna, som tatt. Videoen er geolokalisert og bekreftet av CNN, men avisen klassifiserer den som en «Russisk propagandavideo» og vil derfor ikke publisere den.

Navnet «Rubizjne» betyr grenseområde, som også er beskrivende for landsbyens nåværende situasjon. Selve landsbyen ligger mellom barken og veden, og så lite til herjingen mellom de pro-russiske styrkene og ukrainere i årene før invasjonen begynte. Nå er byen med om lag 56.000 innbyggere blant de hardest rammede områdene i Luhansk, og det er ventet at situasjonen i vil bli verre.