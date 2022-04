General og Norges tidligere forsvarssjef, Sverre Diesen, mener Russlands president Vladimir Putin minner om nazi-toppen Joseph Goebbels.

Sistnevnte var propagandaminister i Tyskland fra 1933 til 1945, og var en sentral skikkelse under andre verdenskrig.

– Kontrasten mellom Zelenskyj og Putin er stor

I mars holdt Putin holdt en tale på Luzjniki-stadion i Moskva. Arrangementet har ofte blitt omtalt som «propagandashowet» til presidenten, hvor Russland feiret årsdagen for landets annektering av Krim i 2014.

Diesen sier at talen ga han assosiasjoner til hvordan Goebbels opptrådte under andre verdenskrig.

– Under Putins massemønstring på Luzjniki-stadion i Moskva fikk jeg assosiasjoner til forestillingene som Joseph Goebbels dro i gang i Berlin da krigen begynte å gå mot tyskerne for alvor, sier Diesen til TV 2.

Joseph Goebbels fotografert i 1938. Foto: AP / NTB

Under krigen har Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj vært svært aktiv, men Putin har vært mye mer anonym.

– Kontrasten mellom Zelenskyj og Putin er stor. Når vi en sjelden gang ser ham ser han heller ikke frisk ut, det spekuleres det nemlig i, sier Diesen til TV 2.

Erkjente «betydelige» tap

Torsdag ettermiddag erkjente Russland at de har har lidd «betydelige» tap under krigen i Ukraina. Det var Putins talsmann Dmitrij Peskov som kom med erkjennelsen i et intervju med Sky News.

Peskov kom også med udokumenterte påstander om at bildene av drepte sivile i den ukrainske byen Butsja er fabrikkert.

Talsmannen kalte Russlands militære tap for «en enorm tragedie for oss», men oppga ikke noe tall.