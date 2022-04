Storbritannias utenriksminister Liz Truss sier ifølge BBC at mer enn 60 prosent av krigskassen til Russlands president Vladimir Putin er frosset som følge av de omfattende sanksjonene mot landet.

Truss sier at sanksjonene presser Russlands økonomi «inn i Sovjet-tiden».

Mer enn 350 milliarder dollar (tilsvarer over tre tusen milliarder koner) av Russlands valutareserver på 604 milliarder dollar, er ikke tilgjengelig for Putin-regimet, ifølge Truss.

– Jeg kan ikke tro at han handler på vegne av dere

Russlands president Vladimir Putin. Foto: Reuters / NTB

Storbritannias utenriksminister etterlyser nå at G7-landene trapper opp sanksjonene ytterligere. Blant annet etterlyser hun at landene skal forby russiske skip fra havnene deres, og at man skal gå etter industrier som «fyller Putins krigskasse».

– Så langt har sanksjonene våre hatt en lammende innvirkning på de som fôrer og finansierer Putins krigsmaskin, sier Truss.

I en tale publisert på Twitter henvender Storbritannias statsminister Boris Johnson seg til det russiske folk og sier følgende på russisk:

– Presidenten din er anklaget for å ha begått krigsforbrytelser. Men jeg kan ikke tro at han handler på vegne av dere, sier Johnson.

Prisene presses opp

Siden krigsutbruddet har EU importert energi fra Russland for 35 milliarder euro, opplyste EUs utenrikssjef Josep Borrell onsdag.

Russlands angrep på Ukraina 24. februar har presset opp prisen på så å si alle råvarer, ikke bare på olje og gass, men også på gjødsel, hvete og andre varer som Russland og Ukraina er storprodusenter av.

For den russiske staten er prisstigningen på andre varer et positivt bidrag til statens inntekter. Det gjelder ikke minst fordi stadig færre oljetankere ønsker å frakte russiske oljeprodukter, og fordi risikopremiene på russisk olje har skutt i været på grunn av krig og vestlige sanksjoner.