Når det gjelder Nord-Koreas testoppskytinger må man, som med alt annet som skjer innenfor regimets grenser, ta opplysningene med en klype salt. Nylig gikk landet ut og jublet over at de hadde gjennomført en vellykket testoppskyting av «monstermissilet» Hwasong-17, landets desidert største og mektigste missil, som kan utstyres med atomstridshode og nå mål over hele USA.

Nå viser det seg at dette trolig ikke stemmer.

Amerikansk og sørkoreansk etterretning har analysert testen og konkluderer med at det slett ikke var en Hwasong-17, men derimot en eldre rakettversjon som ble prøveskutt, skriver The Washington Post. Missilet de mener ble skutt opp, Hwasong-15, er ikke like mektig og har vært testet ved et tidligere tilfelle i 2017.

Her blir våpenet som Nord-Korea hevder var en Hwasong-17 skutt opp. Foto: KCNA/Reuters/NTB

– Jeg tror de forbereder seg

Den angivelig forfalskede oppskytingen kommer samtidig som Vestens kikkerter er vendt mot Ukraina og Russland. Det tror ikke eksperter er en tilfeldighet.

– Det er umulig å vite hva Nord-Koreas mål med dette er, men jeg tror de forbereder seg på å stå i mot et mer sammensveiset USA og Sør-Korea. Samtidig tror jeg de satser for fullt på Kim Jong-uns plan om å styrke atomvåpen-arsenalet sitt, sier adjunkt ved Center for a New American Security Duyeon Kim til The Guardian.

Landet kjemper mot en stadig voksende hungersnød, og jobber i motbakke i forsøk på å gjenopplive handelen mellom Nord-Korea og Kina etter to år med pandemi-restriksjoner. Samtidig fremstiller landsleder Kim Jong-un USA og «folket tvers over Stillehavet» som en langt større eksistensiell trussel for nordkoreanere, enn det landets økonomiske situasjon utgjør, hevder Duyeon Kim.

Den ferskeste oppskytingen er landets andre vellykkede test av et interkontinentalt ballistisk missil siden 2017, og står som et bevis på at Nord-Korea er i ferd med å bli en legitim atomvåpenstat.

Nå viser det seg at oppskytingen, som fant sted før helgen, trolig er falsk. Foto: KCNA/Reuters/NTB

– Nord-Korea kan ta USA igjen

Biden har enn så lenge ikke gikk uttrykk for å ønske noenlunde fortløpende kontakt med Kim Jong-un, slik hans forgjenger Donald Trump hadde. Nå mener seniorforsker Ankit Panda at tiden er moden for å gjenoppta kontakten, spesielt med tanke på landets atomporgram.

– Det er ikke utenkelig at Nord-Korea vil klare å holde tritt med USAs forsvarsutvikling på dette området, sier Panda, som er forsker ved Carnegie Endowment for International Peace.

Kim Jong-un signerte en atomnedrustningsavtale etter å ha ønsket Donald Trump velkommen til Pyongyang sommeren 2018. Avtalen skal imidlertid ha inneholdt svært lite nytt, og var svært lik den allerede eksisterende planen.

Professor Hyun-Wook Kim ved Korea National Diplomatic Academy i den sørkoreanske hovedstaden Seoul ber verden forberede seg på at Nord-Koreas våpentesting vil skyte fart, og at «det kun er snakk om tid» før Nord-Korea gjennomfører tester av atomvåpen.

– Nord-Korea har all grunn til å, med vilje, øke spenningen på Koreahalvøya i forkant av fremtidige forhandlinger med Washington, hvor målet er å bli anerkjent som en av verdens permanente atomvåpenmakter, sier Hyun-Wook.

