EU-president Charles Michel er sikker i sin sak. Han mener svært mye står på spill i Ukraina, og at det haster å stanse Putins krigsmaskin.

Skulle Putin lykkes med å nedkjempe de ukrainske styrkene, vil det trolig innebære en ny og enda farligere situasjon for resten av Europa, og verden for øvrig.



Ber verden samle seg mot Putin: – Det må være det felles målet

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Foto: NTB

Nettopp derfor advarer EUs øverste leder mot at den blodige krigen i Ukraina ender med at Russlands president kan innkassere en militær og politisk seier.

– Vi må sørge for at Putin vil bli beseiret. Det må være det felles målet, sier Charles Michel i et intervju med CNN.

Én måned etter at Putin sendte sine styrker over grensen til Ukraina, pågår en kamp på liv og død for nekte Putin en dødelig triumf i en krig som allerede har kostet tusenvis av menneskeliv.

Faller Ukraina, åpnes portene til resten av Europa



Både EU og Nato har fra første stund signalisert at de vil stå last og brast med Ukraina. Det har inkludert humanitær hjelp, våpenleveranser, pengeoverføringer og politisk støtte.

Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj har en rekke ganger advart Vesten i sine mange digitale taler til den politiske eliten i mange land.

Ett av Zelenskyjs hovedbudskap har vært at dersom Ukraina faller, så ligger porten til resten av Europa åpen for Putin, og at kampen ukrainerne nå kjemper på sitt territiorium også kan anses som en kamp for Europas verdier.

– Vi må endre maktbalansen for å gi president Zelenskyj en bedre posisjon

Russlands president Vladimir Putin. Foto: Natalia Kolesnikova / AFP/NTB

At Zelenskyj har nådd fram med sitt budskap, er uttalelsen fra EU-presidenten et tegn på.

– Dette er et spørsmål om sikkerhet, for Europas fremtid og for verdens fremtid, understreker Charles Michel.

Zelenskyjs første tale etter invasjonen startet 24. februar, var via videolink i Europarådet. Det neste møtet er planlagt 24. til 25. mars. Også da står Ukraina-krigen øverst på dagsorden.

– Vi må endre maktbalansen for å gi president Zelenskyj en bedre posisjon i de direkte samtalene med Russland, oppfordrer EU-president Charles Michel.