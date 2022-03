Dermed bekrefter landet at de for første gang har tatt i bruk denne typen missil i en konflikt. Missilet var av typen Kh-47M2 Kinzjal, et luftbåret missil som har en rekkevidde på mer enn 2000 kilometer. Ifølge russiske myndigheter skal målet ha vært et militært våpendepot tilhørende det ukrainske forsvaret, skriver BBC.

Russiske myndigheter skal, ifølge BBC, ha delt en video på Twitter som viser øyeblikket våpenlageret i byen Deliatyn ble bombet, knappe 100 kilometer fra grensen til Nato-landet Romania.

Putins stolthet

Russlands president Vladimir Putin har gjentatte ganger snakket varmt om landets investeringer i hypersoniske missiler, som er fem ganger raskere enn lydens hastighet. Forrige desember jublet presidenten over at Russland sto i teten for produksjon av slike missiler.

Ekspert på våpen og atomvåpenpolitikk James Acton ved Carnegie Endowment for International Peace tror likevel ikke at våpenet utgjør en stor forskjell.

– Jeg tror ikke dette gir Russland et reelt fortrinn, sier Acton til BBC.

Bilde tatt 19. februar viser et hypersonisk missil tilhørende det russiske forsvaret. Foto: Det russiske forsvaret/NTB

– Dette er en advarsel til Vesten

Fordelen er våpenets hastighet, og det at de kan endre kurs etter oppskyting, noe som gjør dem svært vanskelig å følge. I tillegg har våpenet evnen til å bære atomstridshoder.

Dominika Kunertova ved Center for Security Studies i den sveitsiske byen Zürich tror hendelsen utelukkende er ment som en advarsel til Vesten.

– Dette er en advarsel til Vesten fra en sint Putin som åpenbart ikke liker at Vesten sender sine våpen inn i Ukraina, sier Kunertova til BBC.

Det er usikkert hvor missilet ble skutt fra, men ifølge BBC skal våpentypen nylig ha blitt flyttet til Kaliningrad, en russisk eksklave som ligger langs Østersjøen.