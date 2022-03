Russlands president Vladimir Putin er et ansikt verden har blitt godt kjent med de siste uken. 69-åringen har vekslet mellom å være president og statsminister i verdens største land de siste 23 årene, og i løpet av denne perioden har flere lagt merke til endringer i Putins ansikt.

Putin er en godt voksen mann, og det er ikke uvanlig at det forekommer kroppslige endringer ettersom årene går. Putins ansikt er noe mer oppblåst nå enn det var.

Spekulasjonene rundt hva som som er årsaken til Putins «pløsete» ansikt er mange. Ryktene peker blant annet på Botox, «fillers» og steroider som mulige forklaringer.

– Putins ansiktskontur har tydelig endret seg

– Putins ansiktskontur har tydelig endret seg gjennom årene, og selv om ansiktsformen kan bli tynnere med alderen er hans merkbart bredere og fyldigere, sa Dr. Gerard Lambe ved Reflect Clinic i Storbritannia til The Sun tidligere i år.

Den kosmetiske kirurgen påpeker at årsaken til denne endringen i ansiktsformen ofte er «fillers», et stoff som injiseres i kinnene for å nettopp gjøre de fyldigere.

– På eldre bilder ser han absolutt mer mager ut. Her er det gjort noe med fillers for å skape en mer ungdommelig og fyldig kontur, legger kirurgen til.

Lambe mener også Vladimir Putin har gjort endringer i øyeregionen og på haken.

– Jeg kan se et løft i den øvre øyeregionen og det som ganske sannsynlig er et hakeløft. Det er noe som gir han et mer «våkent» og friskere utseende, sier Lambe.

Botox-rykte

Vladimir Putin sammen med Ukrainas tidligere president Viktor Janukovitsj i Kyiv i 2011. Foto: NTB / AP

Spekulasjoner om at Putin bruker Botox har versert siden han besøkte Kyiv som Russlands statsminister i 2011. Flere reagerte på presidentens utseende, og det som så ut som sorte ringer over øynene hans fikk mye oppmerksomhet.

Det hele gikk så langt at Putins talsperson til slutt måtte benekte ryktet om at ringene var et resultat av Botox-bruk for å stramme opp pannen.

– Det er trolig bare lyset. Statsministeren er sliten, sa talspersonen til Putin den gang ifølge Mirror.

Overbevist brite

Den britiske legen, politikeren og tidligere utenriksminister David Owen var tidligere denne måneden tydelig på hva han mener Putins ansiktsendringer er et resultat av.

– Han går enten på anabole steroider eller kortikosteroider, hevdet Owen ifølge Mirror.

Anabole steroider blir ofte brukt for å oppnå en mer atletisk kropp, eller for å forbedre idrettsprestasjoner.

– Hvis man tar disse stoffene får man et slikt ansikt, legger legen og politikeren til i teorien sin.

Owen peker på at Putin som regel holder en viss distanse til andre mennesker, og begrunner dette med at steroider svekker immunsystemet og gjør det mer sårbart med tanke på coronavirus.

Det har også vært spekulasjoner om Putin bruker steroider som følge av sykdom, og den påståtte stereoidebruken har vært brukt som forklaring på den russiske presidentens krigshissighet; at han lider av såkalt «steroide-raseri».

ABC Nyheter har vært i kontakt med flere norske leger for kommentarer på Putins kroppslige endringer. De har valgt å ikke uttale seg av etiske årsaker.