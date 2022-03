Russland har vetorett i FNs sikkerhetsråd, som derfor ikke har kunnet gripe inn og tvinge landet til retrett i Ukraina.

– Verken FN eller FNs sikkerhetsråd har fungert. Det trengs reformer, sa Zelenskyj da han onsdag via video snakket til medlemmer av underhuset i Japans nasjonalforsamling.

– Vi trenger et verktøy som kan sørge for global sikkerhet. Eksisterende internasjonale organisasjoner fungerer ikke for dette formålet, så vi må utvikle et nytt, forebyggende verktøy som faktisk kan stoppe invasjoner, sa han.