Forsker: Kina vil ikke svikte Russland

Fredag skal USAs president Joe Biden og Kinas president Xi Jinping skal snakke sammen. På agendaen står krigen i Ukraina, der amerikanerne frykter en hjelpende hånd fra Kina.

Den danske forskeren Andreas Bøje Forsby ved Det danske instituttet for internasjonale studier, mener Kina befinner seg i et krysspress. Med det mener han at landet forsøker å balanse deres tette partnerskap med Russland, samtidig som de frykter å bli ilagt sanksjoner fra Vesten.

– De har ikke tenkt å svikte Russland. De deler i stor grad Russlands syn på Vesten og ikke minst USA som en – i deres øyne – hegemonisk supermakt som undergraver deres sikkerhetspolitiske interesser, sier Forsby om Kina til danske Ekstra Bladet.

– Kina vil være veldig forsiktige

Russland har bedt Kina om militærhjelp og økonomisk støtte helt siden invasjonen av Ukraina startet, hevdet USA tidligere denne uken.

Både Kina og Russland har avvist påstandene.

– Jeg tror kineserne vil være veldig forsiktige med å gjøre noe som alvorlig undergraver Vestens press på Russland, fordi de selv kan risikere å bli involvert, sier Forsby til Ekstra Bladet.

– En mulighet til å vurdere hvor presidenten står

Kina og Russland forseglet på symbolsk vis sitt partnerskap da landets presidenter møttes under vinter-OL i Beijing, like før Putin innledet invasjonen av Ukraina.

Biden vil fredag spørre Xi om Beijings «retoriske støtte» til Putin og om «fraværet av fordømmelse» av hans brutale invasjon av nabolandet, ifølge pressesekretær Jen Psaki i Det hvite hus.



– Dette er en mulighet til å vurdere hvor president Xi står, sier hun, ifølge NTB.