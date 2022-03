I snart tre uker har det pågått harde kamper i Ukraina, og Russlands angrep har blitt møtt med kraftige reaksjoner. Og nettopp de økonomiske sanksjonene som er pålagt Russland, kan få stor betydning for hvordan krigen vil utvikle seg, ifølge Una Hakvåg, seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

– Jeg kan ikke se at de på sikt har penger til å gjøre det de gjør nå. De kan ha nok til å krige en stund, men ikke nok til kunne komme fra dette økonomisk over tid, sier hun til E24.

Hakvåg har blant annet forsket på russisk offentlig pengebruk og det russiske forsvarsbudsjettet.

– Tror Putin og eliten lever veldig farlig nå

Russlands økonomi har fått seg en kraftig knekk som følge av en rekke sanksjoner fra blant annet USA, EU og Storbritannia.

Una Hakvåg, seniorforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Foto: FFI

Russlands president Vladimir Putin har reagert sterkt på sanksjonene fra Vesten.

I en TV-sendt tale lørdag 5. mars sa han at sanksjonene «minner om en krigserklæring».

Hakvåg tror ikke Putin visste om hvilke konsekvenser som ville komme som følge av invasjonen av Ukraina.

– Jeg tror Putin og den russiske eliten lever veldig farlig hjemme nå. De startet noe som fikk langt større økonomiske konsekvenser enn de hadde forutsett, sier FFI-forskeren til E24.

Kan havne i stor økonomisk krise

Sanksjonene rammer Russland så hardt at landet risikerer å ende i resesjon og misligholde gjelden sin, mener Det internasjonale pengefondet (IMF).

– Vi tenker ikke lenger på russisk mislighold av utenlandsgjelda som noe usannsynlig, sier IMF-sjef Kristalina Georgieva til TV-kanalen CBS, ifølge VG.

Hun avviser at dette kan føre til et global finanskrise.

På grunn av sanksjonene er det nå stor fare for at Russland havner i en så stor økonomisk krise og dyp resesjon at landet må gå til betalingsstans. Eksport og import er hardt rammet, blant annet fordi Russland er delvis utelukket fra internasjonale betalingssystemer.

Russlands sentralbank har heller ikke lenger tilgang på en stor del av sine valutareserver fordi de er blokkert i vestlige banker av sanksjonene.

Dermed blir det vanskeligere å stabilisere rubelkursen, og devalueringen av rubelen har ført til