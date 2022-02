Russiske idrettsprofiler ut mot angrepet på Ukraina

Den russiske langrennsstjernen Veronika Stepanova (21) mener situasjonen rundt Russlands invasjon av Ukraina er trist, og håper at sporten kan forene.

Russland innledet natt til torsdag et omfattende angrep mot Ukraina etter en styrkeoppbygging som har pågått i flere måneder. Etter 10-kilometeren under U23-VM på Lygna, snakket Stepanova ut om sitt syn på situasjonen.

– Det er trist, sier hun til NTB.

– Sport forener mennesker

Den russiske stjernen kom til rett Lygna fra OL-deltakelse i Beijing, hvorfra hun fikk med seg et gull fra stafetten. Hun håper idretten kan være et fristed under det som skjer i Øst-Europa.

– Sport forener mennesker, sier hun og legger til at hun håper alt ordner seg.

Landslagsspiller mot krig



Torsdag tok også den russiske landslagsspilleren i fotball, Dynamo-spiss Fedor Smolov (32) til sosiale medier, skriver blant andre Sport Bible.

På Instagram la 32-åringen torsdag ut en sort firkant med teksten «No War» og symbolene knust hjerte og det ukrainske flagget.

Smolov er den første russiske fotballstjernen som uttrykker motstand mot invasjonen.