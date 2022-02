Det var oktober 2020 og covid-19 hadde herjet i over et halvt år. Et team av forskere ved Rockefeller University i New York gikk i gang med et omfattende prosjekt i håp om å kunne komme SARS-CoV-2 i forkjøpet og forutse hvordan pandemien ville kunne utvikle seg.

Varianter var enn så lenge ikke et utbredt tema blant befolkningen, men forskere var smertelig klare over at viruset ville komme til å mutere, og at det trolig ville bli mer smittsomt på veien.

«Frankenspiken» og et pseudo-virus

Virologene fremstilte en kunstig versjon av covid-19s spikeprotein, som viruset bruker til å trenge inn i menneskeceller. Målet var å utvikle et protein som kunne snike seg forbi alt av antistoffer funnet i blodprøver fra smittede personer.

I løpet av de kommende 12 månedene lekte de rundt med forskjellige kombinasjoner av varianter på spikeproteinets overflate til de fant en kombinasjon av 20 varianter som hadde en utpreget motstandsdyktighet mot immunforsvaret og antistoffene.

For å teste den laboratorie-skapte såkalte «frankenspiken» (Frankenstein + spikeprotein, red.anm) ble den kombinert med det forskerne kaller et pseudo-virus, et virus som konstruert slik at det ikke har nok genetisk materiale til å kunne mutere, noe som ga forskerne muligheten til å leke seg med viruset uten frykt for at det skulle kunne forårsake utbrudd.

(Saken fortsetter under bildet).

Forskerne ser langt større immunrespons hos folk som tidligere har vært smittet av covid-19, for så å ta vaksine flere måneder senere. Foto: Carolyn Kaster / AP/NTB

– Et tydelig tegn

I første omgang gikk forsøkene som forventet. Når forskere eksponerte det laboratorieskapte viruset for blodprøver fra folk som enten hadde vært smittet, eller hadde fått vaksine, unnslapp viruset antistoffene og forårsaket smitte.

Så skjedde det noe uventet.

Da de testet viruset på blodprøver fra folk som hadde gjennomgått smitte og blitt vaksinert flere måneder senere, var antistoffene i stand til å binde seg til viruset og nøytralisere det totalt.

– Det var helt fantastisk å observere, og var et tydelig tegn på at kroppen responderer annerledes etter naturlig smitte enn det den gjør ved vaksinasjon, sier immunolog Michel Nussenzweig ved Rockefeller University til BBC. Han påpeker likevel at det ikke er en god idé å la seg smitte med vilje, siden man ikke vet hvordan kroppen vil håndtere viruset.

«Superimmunitet»