Ifølge Borrell var ikke EU fraværende, tvert imot ble unionen ekskludert fra de første møtene angående de totalt 100.000 russiske soldatene som har befunnet seg langs Ukrainas grense den siste tiden, skriver Euronews.

– Russland har regelrett ignorert EU gjennom hele desember og kun sendt brev til USA og Nato, som om unionen er helt irrelevant og ikke har noe med europeisk sikkerhet å gjøre. I Moskvas øyne blir Europas sikkerhet definert i Washington, sier Borrell.

Vesten holder pusten

Under en Ukraina-debatt i EU-parlamentet onsdag hevder Borrell at samtalene Putin hadde med EU-toppene var avgjørende for gjennombruddet som kom tirsdag.

Tirsdag kunngjorde Russland at de har begynt å trekke tilbake enkelte av styrkene fra Ukrainas grense og sender dem tilbake til sine faste poster. Vestlige land holder fremdeles pusten i påvente av bekreftelse på at det stemmer.

Borrell hevder at møtene Russland har hatt med EU-topper har vært utslagsgivende. Putin har vært i møte med Frankrikes president Emmanuel Macron og Tysklands forbundskansler Olaf Scholz.

(Saken fortsetter under bildet)

Tirsdag besøkte Tysklands forbundskansler Olaf Scholz president Vladimir Putin i Russland. Foto: Mikhail Klimentyev / Kremlin/AP/NTB

– Europa slår ikke sprekker

– Lavrov innså vel at de ikke kom noen vei og valgte omsider å sende brev til de 27 medlemslandene han til da hadde ignorert. Hvorfor tok de en slik u-sving? De innså at den europeiske fronten slettes ikke har slått sprekker og at solidariteten står svært sterkt, sa Borrell i EU-møtet onsdag.

Russland har utplassert et stort antall soldater ved Ukrainas grense, noe Russland sier er en planlagt militærøvelse som etter planen skal avsluttes 20. februar.

USA, EU og Nato har gitt uttrykk for bekymring rundt militærøvelsen og den militære opprustningen, i frykt for at Russland planlegger en invasjon av Ukraina. Dette har Russland gjentatte ganger avkreftet. Nå har Russland kunngjort at de har begynt å trekke tilbake styrkene sine.