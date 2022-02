Stoltenberg: Ingen tegn til nedtrapping fra Russland

Kommentarene kommer etter at Russland kunngjorde at militærøvelsen på Krim-halvøya avsluttes tidligere onsdag.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg mener det gjenstår å se om det innebærer en nedtrapping.

– Så langt ser vi ingen nedtrapping på bakken. Tvert imot virker det som Russland fortsetter den militære oppbyggingen, sier han.

Vil fortsette samtalene

Nato er onsdag vertskap for et møte mellom forsvarsministrene fra alliansens medlemsland. Før møtestart møtte han pressen for å kommentere den seneste utviklingen i Ukraina-krisen.

Russland har fortsatt evnen til å gå til en fullskala invasjon av Ukraina, gjentok Stoltenberg onsdag.

– De siste ukene og månedene har det vært en jevn økning i den russiske kapasiteten nær Ukrainas grenser, sa han til pressen.

Samtidig gjorde han det klart at Nato-allierte er villige til å sette seg ned og fortsette samtalene med Moskva.

– Vi håper virkelig at Russland vil gå inn i meningsfull dialog og velge diplomati i stedet for konfrontasjon. Og vi er klare til å sette oss ned og finne en politisk løsning.

Venter på brev

Foruten bilaterale samtaler med Nato-allierte, har Russland også hatt en utveksling av skriftlige krav med USA og Nato.

Ifølge Stoltenberg har Nato ennå ikke mottatt noe skriftlig svar på brevet som alliansen sendte til Russland i slutten av januar.

– Vi vil fortsette å formidle et veldig klart budskap til Russland om at vi er klar for å sette oss ned og diskutere med dem. Men samtidig er vi beredt på det verste. Og hvis Russland nok en gang invaderer Ukraina, så vil de betale en veldig høy pris.