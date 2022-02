Forskere har oppdaget en tredje planet rundt stjernen nærmest solen vår

Stjernen som er nærmest vår sol i verdensrommet har fått navnet Proxima Centauri, og er 40,2 billioner kilometer, eller litt over fire lysår unna. Det er kort vei i universet.

Fra før har astronomer funnet to planeter gående i bane rundt stjernen.

Nå har de funnet bevis for en tredje planet, skriver CNN.

Ikke mulighet for liv slik som vi kjenner det

Planeten har en masse på omtrent en fjerdedel av jordens, og det steinete objektet en av de letteste eksoplanetene som noen gang er funnet, står det i en studie om oppdagelsen publisert torsdag i tidsskriftet Astronomy & Astrophysics.

Proxima Centauri beskrives som en liten og svak rød dvergstjerne, og har bare en åttendedel av solens masse.

En av de to planetene som allerede er blitt oppdaget kalles Proxima b, og ble bekreftet i 2020. Den planeten er omtrent på størrelse med jorden, og går i bane rundt stjernen hver 11. dag. Den eksisterer i en avstand fra en stjerne som gjør at forholdene er til rette for at flytende vann kan eksistere på planetens overflate. Hittil er det en av nøkkelingrediensene for at liv, slik vi kjenner det, skal eksistere.

Den nye oppdagelsen og den andre allerede bekreftede planeten finner seg derimot for langt og for nært solen til at det finnes flytende vann på dem.

– Fullpakket med interessante nye verdener

– Oppdagelsen viser at vår nærmeste stjernenabo ser ut til å være fullpakket med interessante nye verdener, innen rekkevidde for videre studier og fremtidig forskning, sier João Faria hovedforfatter av studien og forsker ved Institutt for astrofysikk og romvitenskap i Portugal, i en uttalelse.

Ved oppdagelsen av Proxima d brukte astronomene det europeiske sørobservatoriums Very Large Telescope (VLT), som befinner seg i Chile.

Observatoriets teleskop og instrumenter har tidligere vært brukt for å finne og bekrefte tidligere planet-funn i Proxima Centauri-systemet, og det var under nylige oppfølgingsobservasjoner av systemet at astronomene oppdaget et svakt signal fra et objekt i bane rundt stjernen.