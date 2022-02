Ifølge South China Morning Post er kvinnen funnet etter at det oppsto en rykteflom i kjølvannet av en video av henne på det sosiale mediet Douyin for to uker siden. Ifølge NBC News er videoen sett over 95 millioner ganger og har fått over 90.000 kommentarer.

Med en jernkjetting rundt halsen ses hun alene i et skur med tynne klær i vinterkulda på den kinesiske landsbygda. Det vises også at hun får dårlig mat. Raskt svirret det rykter om at hun kunne være kidnappet og utsatt for vold, men det har kinesiske myndigheter nå avvist.

Opprør på sosiale medier

Kvinnen var fastlåst i et skur i tilknytning til huset. Skuret hadde ingen dør og kvinnen var lett kledd med tanke på at det er minusgrader på nettene i området. Foto: Skjermdump

Ifølge avisen skal hun ha blitt lenket fast av den 56 år gamle ektemannen, som bor med parets åtte barn vegg i vegg. Barna skal ha et aldersspenn på 2-22 år.

Det var en videoblogger som filmet og la ut videoen og han hevder han la den ut for å bruke folkeopinionen til å tvinge ektemannen til å behandle kona bedre, mens mange har krevd at lokale myndigheter pågriper ektemannen.

I videoen forsøker han å få kontakt med den middelaldrende kvinnen, men hun svarer ham ikke. Videobloggeren får også kontakt med ett av barna til kvinnen, som forteller at de leverer mat til henne hver dag.

Etter at også kvinnerett-aktivister kastet seg inn i saken, har det blitt startet en etterforskning av forholdene og kvinnen ble overført til et lokalt sykehus. Der skal hun ifølge avisen ha blitt diagnostisert med schizofreni.

Lenket for andres sikkerhet

Ektemannen skal ha forklart at kona i flere år, til tross for de mentale utfordirngene, kunne fungere fint i dagliglivet, men at han satte restriksjonene på henne i fjor sommer da tilstanden hennes brått ble verre. Han fortalte at hun kunne plutselig ødelegge ting og angrep fremmede barn og eldre. Han fastholder ifølge avisen at det kun var ment å være en midlertidig løsning frem til hun ble bedre igjen.

Kvinnen, som ikke skal ha klart å kommunisere tilstrekkelig selv, hadde kun ni tenner igjen, noe som har ført til spekulasjoner om at hun ble slått av mannen, men etter en kontroll på sykehuset er det slått fast at dette skyldes en ubehandlet tannkjøtt-infeksjon.

Politietterforskningen i regionen Xuzhou har så langt slitt med å slå fast identiteten eller alderen hennes gjennom DNA-tester, siden begge foreldrene hennes er døde. De skal riktignok ha funnet dokumentasjon på at paret skal ha vært gift siden 1998. De skal også ha funnet dokumentasjon tilbake til 1994 på at kvinnen skulle ha mentale problemer allerede da.

Ble funnet tiggende på gaten

Ektemannen forteller at de ble gift etter at faren hans fant henne tiggende på gaten i 1998. Aktivister krever at det undersøkes om kvinnen var tilregnelig nok til å samtykke til giftemålet.

Med sine åtte barn skal familien også ha fått kritikk for å ikke ha fulgt de lokale retningslinjene for tobarnspolitikk og ikke ha rapportert inn de påfølgende barna etter at de to eldste ble født. Lokale myndigheter har lovet at flere detaljer om saken vil bli publisert, etter at kinesere på sosiale medier ikke har blitt overbevist av svarene som har dukket opp så langt.

«Hun er en person, ikke et objekt. Etter å ah fått åtte barn på over 20 år, så blir hun først funnet nå? Ingen av myndighetenes departementer eller etater involvert er uskyldige», er blant kritikken, ifølge BBC.